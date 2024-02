OM : Aubameyang doublement décisif, mais…

Ce jeudi, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et n’a pas réussi à s’imposer face à un Shakhtar en difficulté en seconde période. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso l’a clairement faire savoir avec lui maintenant c’est le 4-3-3. Kondogbia retrouvait sa place au milieu après une nouvelle blessure, ce dernier évoluant dans un rôle de 8 pour aller presser haut en première mi-temps. L’OM n’a rien montré lors de ce premier acte, si ce n’est ses difficultés à sortir le ballon et son piètre niveau technique. L’arbitre du match a sifflé une faute de Balerdi à l’entrée de la surface alors qu’il avait laissé l’avantage dans un premier temps et que le Shakhtar avait ouvert le score. Un but annulé dans l’incompréhension. Il y a eu quelques litiges aussi côté marseillais, un main notamment dans la surface. En seconde période, l’OM a été plus entreprenant, Ounahi est passé en 8, et les Ukrainiens ont baissé physiquement laissant plus d’espaces. Suite à un bon décalage de Luis Henrique, Clauss a parfaitement centré pour Aubameyang qui a ouvert le score. Mais 3 minutes plus tard, Clauss a raté son dégagement offrant l’égalisation. L’OM a eu des opportunités mais Henrique et Moumbagna ont été maladroits. C’est finalement Aubameyang qui a fait une différence sur son côté pour trouve en retrait Ndiaye, entré en jeu, pour le but du 2-1 à la 90′. Mais une minute plus tard, le bloc olympien a trop reculé, Merlin s’est retrouvé en infériorité numérique, il n’a pas pu empêcher le centre pour Eguinaldo qui a pris le dessus sur un Gigot en retard. 2-2, score final acceptable sur le fond, pas sur la forme.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 6/10

Son appréciation

Aubameyang doublement décisif, mais…

Difficile de critiquer le seul joueur à être vraiment décisif côté marseillais. PEA a marqué le premier but d’un beau plat du pied, il a ensuite débordé dans son couloir gauche, avec un peu de réussite, pour parfaitement servir Ndiaye sur le deuxième. Il lance aussi parfaitement Moumbagna qui opte pour une simulation. Aubameyang a fait son match sur le plan comptable c’est indéniable. Mais il faut quand même souligner son absence totale des débats en première mi-temps et son incapacité à être ce joueur d’expérience qui emmène ses coéquipiers avec lui. Efficace sur ce match !

Les notes des médias