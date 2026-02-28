OM : Quel onze pour affronter Lyon ?

Après une semaine de travail intensif à Marbella, l’Olympique de Marseille prépare le choc face à l’Olympique Lyonnais avec des repères renforcés. Pour Habib Beye, ce déplacement en Espagne devait relancer la dynamique avant un Olympico capital pour la course au podium en Ligue 1.

Le stage andalou a servi de laboratoire tactique et mental. Multiplication des entretiens individuels, remise en concurrence de certains cadres et ajustements stratégiques : Beye a cherché à recréer une dynamique positive autour d’un principe clair. Le système doit s’adapter aux qualités de l’effectif, pas l’inverse.

L’objectif affiché : sécuriser la base défensive tout en redonnant de la liberté aux joueurs offensifs, afin de retrouver efficacité et verticalité.

Vers un retour à trois centraux ?

Selon les dernières tendances, l’OM pourrait évoluer avec une défense à trois. De retour de suspension, Leonardo Balerdi encadrerait l’axe aux côtés de Nayef Aguerd et Facundo Medina. Sur les couloirs, Benjamin Pavard et Emerson apporteraient volume de jeu et projection vers l’avant.

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg assurerait l’équilibre devant la défense. Il serait accompagné de Timber, attendu dans un rôle plus mobile pour dynamiser les transitions.

Dans le secteur offensif, Timothy Weah apporterait sa percussion et sa vitesse sur un côté. Mason Greenwood, très attendu, aurait pour mission de créer le danger dans les trente derniers mètres. En pointe, Amine Gouiri serait chargé de convertir les occasions.

Le onze probable de l’OM

Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd, Medina – Emerson, Højbjerg, Timber – Weah, Gouiri, Greenwood

Reste désormais à savoir si les effets du stage de Marbella se confirmeront au Vélodrome. Face à Lyon, l’OM joue gros : au-delà du prestige de l’Olympico, c’est une partie de sa fin de saison qui pourrait se décider dimanche soir.

