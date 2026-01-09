PSG – OM : Amine Gouiri explique ce qu’il a manqué pour s’imposer !

L’Olympique de Marseille est passé tout près d’un premier titre cette saison. Jeudi soir au Koweït, les Olympiens ont été battus par le Paris Saint-Germain aux tirs au but (2-2, 4-1 t.a.b.) lors du Trophée des Champions. Après la rencontre, Amine Gouiri a livré une analyse lucide et mesurée, entre frustration immédiate et enseignements pour la suite.

L’OM puni dans les derniers instants

Pendant plus de 90 minutes, l’OM a rivalisé avec le PSG, dans une rencontre disputée et engagée. Les Marseillais pensaient tenir leur succès après avoir longtemps mené, avant d’être rejoints dans le temps additionnel. Cette égalisation tardive a fait basculer la finale, finalement décidée lors de la séance de tirs au but, remportée par les Parisiens.



Au coup de sifflet final, la déception était palpable dans le camp marseillais. Les joueurs de Roberto De Zerbi, en place tactiquement et solidaires dans l’effort, ont vu le trophée leur échapper sur un détail, après avoir montré un visage très compétitif face à l’un des cadors européens.

Présent sur le front de l’attaque, Amine Gouiri n’a pas cherché à masquer sa frustration. L’international algérien a pointé un élément clé dans l’issue de la rencontre, sans remettre en cause la prestation collective.

Amine Gouiri : “il nous a manqué l’efficacité”

Au micro après la rencontre, Amine Gouiri a livré une réaction à chaud, empreinte de lucidité : « Il nous a manqué l’efficacité. On a fait le match qu’il fallait pour remporter ce trophée, mais on encaisse ce dernier but qui change tout », a-t-il confié. Un constat partagé au sein du vestiaire olympien, tant la rencontre semblait maîtrisée jusqu’aux ultimes secondes.

L’ancien joueur de Rennes a également pris du recul sur la dynamique actuelle de l’OM, en évoquant une tendance observée depuis le début de la saison. « Peut-être que l’on arrive avec un peu plus d’humilité face aux grandes équipes. Ça peut expliquer les deux visages de l’équipe cette saison, face aux gros et aux petits », a analysé l’attaquant.

Face au PSG, champion d’Europe en titre, les Marseillais ont démontré leur capacité à rivaliser au plus haut niveau. « On a montré qu’on peut rivaliser avec le champion d’Europe. Il faut s’appuyer sur ce match pour l’avenir », a ajouté Gouiri, appelant à capitaliser sur cette prestation plutôt qu’à s’enfermer dans la déception.