A qui vendre le Vélodrome, Amavi joue sur plusieurs tableaux, Pablo Longoria explique la succession d’Eyraud… Les 3 infos OM du 22 mars !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 22 mars !

UN ADJOINT À LA MAIRIE ESPÈRE L’ARRIVÉE « DE GRANDS JOUEURS À L’OM LORS DU MERCATO D’ÉTÉ »

L’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel était l’invité de l’émission Dimanche en politique sur France 3 hier. Il a évoqué l’ambition de Frank McCourt.

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille en décembre dernier, l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel nous avait confirmé que la municipalité était disposée à vendre l’enceinte du boulevard Michelet à l’Olympique de Marseille. « Benoît Payan l’a dit, si l’Olympique de Marseille veut l’acheter nous, nous sommes vendeur. » Ce dernier l’a de nouveau affirmé dimanche sur France 3 mais il a également évoqué l’ambition de gagner la Ligue des Champions. Il veut rester prudent, mais attend un gros recrutement estival…

Replay de l’émission Dimanche en politique sur France 3 🎥 https://t.co/AYxYcBN73P pic.twitter.com/oL1zxqynX9 — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) March 21, 2021

POURQUOI PAS DANS LES ANNÉES À VENIR SE RETROUVER EN FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS — JIBRAYEL

« La Champions League ? On essaye d’y croire. On va voir ce qu’ils vont proposer lors du prochain mercato. On veut voir venir des grands joueurs. On a vu avec Pablo Longoria, pas mal de joueurs sont arrivés, Milik, etc… On aura peut être encore des grands joueurs lors du mercato d’été et l’OM pourra jouer sur la scène européenne. Et pourquoi pas dans les années à venir se retrouver en finale de la Ligue des Champions et de la gagner… On est optimistes, on est supporters de l’OM on veut les voir en haut. » Sébastien Jibrayel – Source : France 3 (21/03/2021) »

Pour revoir le DFM de décembre dernier

MERCATO OM : AMAVI JOUE SUR PLUSIEURS TABLEAUX ?

Pablo Longoria a devant lui un énorme chantier. Le président de l’OM doit reconstruire un effectif en fin de cycle et dont une partie est aussi en fin de contrat. Certains éléments comme Jordan Amavi discutent encore avec le club pour une prolongation…

Face à Nice ce samedi, Jorge Sampaoli a été obligé de bricoler suite à la blessure de Nagatomo. Le coach argentin a regretté en conférence de presse les absences de Rocchia et Amavi. « On n’avait malheureusement personne de disponible de ce profil, parce qu’Amavi et Rocchia sont blessés. Pour ne pas modifier la structure alors que l’équipe était bien en place dans la moitié de terrain adverse, j’ai essayé de faire une retouche sans modifier le système. Évidemment, le manque de profil offensif, au-delà de l’attitude de Sakai qui a été très bonne, lui a porté préjudice. C’est pourquoi on a essayé de modifier en seconde période avec l’entrée de Luis Henrique, qui est un ailier, sur la ligne de cinq et de faire redescendre Sakai comme défenseur central droit pour tenter d’équilibrer les deux profils. » Le journal l’Equipe précise que ces deux éléments devraient faire leur retour pendant cette trêve internationale.

ÇA DISCUTE TOUJOURS POUR UNE PROLONGATION AVEC AMAVI

Si Rocchia a du faire face des problèmes avec son adducteur, Jordan Amavi est lui indisponible depuis plusieurs mois à cause d’une blessure au mollet, puis du retour d’une douleur à la cuisse. Le latéral gauche, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, peut-il encore se relancer et trouver un accord avec la direction Longoria ? Selon le quotidien sportif, « l’entourage du Varois est toujours en discussions avec l’OM pour une éventuelle prolongation, tout en travaillant sur plusieurs portes de sortie à l’étranger. » Une prolongation de l’ancien niçois semble donc encore possible, sauf si ce dernier dispose d’une belle offre à l’étranger. A suivre…

OM : PABLO LONGORIA EXPLIQUE COMMENT IL A PRIS LA SUCCESSION D’EYRAUD !

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’Olympique de Marseille, pour le plus grand bonheur des supporters qui ont réclamé sa démission. Le dirigeant espagnol s’est exprimé à ce sujet au micro de la Cadena Ser.

L’Olympique de Marseille a connu un grand ménage ces dernières semaines : Jacques-Henri Eyraud a quitté la présidence du club, Pablo Longoria l’a remplacé, Hugues Ouvrard et Thierry Aldebert ont quitté le club. Le dirigeant espagnol a évoqué sa prise de présidence au micro de la radio Cadena Ser.

DÈS LE MOMENT OÙ LE PROPRIÉTAIRE M’A PROPOSÉ DE RELEVER CE DÉFI, JE N’AI PAS DOUTÉ — LONGORIA

A LIRE : Un adjoint à la Mairie espère l’arrivée « de grands joueurs à l’OM lors du mercato d’été »

«C’est une énorme responsabilité. J’ai toujours dit une chose dans ma vie, il faut relever des défis. Il faut être ambitieux. Dès le moment où le propriétaire m’a proposé de relever ce défi, je n’ai pas douté. Il n’y avait pas beaucoup à penser. Comment devenir président à 34 ans ? C’est atypique, comme l’est la ville de Marseille. Seul un club magique comme l’OM peut réaliser cela. Comment y arriver ? Sûrement avec beaucoup de travail, de sacrifices.» Pablo Longoria – Source : Cadena Ser (22/03/21)