⚡ OM–PSG : Dugarry n’y croit pas du tout pour Marseille (et pointe un énorme problème)

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry s’est montré particulièrement sévère à l’égard du club phocéen. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français a livré une analyse pessimiste sur les chances de l’OM face à un PSG diminué mais toujours largement supérieur selon lui.

Pour Dugarry, même affaibli par les blessures de plusieurs cadres, le PSG garde une longueur d’avance bien trop importante sur son rival marseillais. « Pour poser des problèmes à ce Paris Saint-Germain-là un petit peu décimé, cette équipe de Marseille doit proposer une identité de jeu, j’attends une patte De Zerbi », a-t-il estimé.

Une différence technique jugée « abyssale »

Mais au-delà de l’identité de jeu, c’est surtout l’écart de niveau qui inquiète l’ancien champion du monde. « La différence technique est abyssale… Quand je vois le déchet technique (des Marseillais) face au Real (Madrid), j’ai envie de pleurer », a lâché Dugarry, visiblement désabusé par les limites affichées par l’OM.

Un PSG « tellement fort »

Même diminuée, l’équipe parisienne reste pour lui une machine collective quasi intouchable. « Ce PSG est tellement fort, collectivement, à tous les niveaux », a-t-il résumé, laissant peu d’espoir à l’OM avant ce rendez-vous attendu.

Alors que le Vélodrome s’apprête à vibrer pour ce nouveau Classique, Dugarry doute que Marseille soit capable de renverser la hiérarchie face à son grand rival parisien.

