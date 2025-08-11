⚪🔵 Mercato OM : ça va bouger !

MERCATO OM – L’OM aborde la reprise de la Ligue 1 avec confiance… mais un mercato encore ouvert. Un latéral gauche, un défenseur central, un milieu, des départs et un dossier brûlant : celui de Jonathan Rowe. Les prochains jours s’annoncent décisifs.

À cinq jours du choc d’ouverture à Rennes, Roberto De Zerbi veut encore renforcer son effectif. Priorité : un latéral gauche pour épauler Garcia. « Ce ne sont pas vraiment des pistons, mais des joueurs qui s’insèrent à l’intérieur du jeu. Sur les côtés, je préfère des profils offensifs comme Rowe ou Greenwood », explique le coach italien.

Dans les tuyaux, le défenseur équatorien Joel Ordonez (Club Bruges) et un milieu supplémentaire viendraient compléter un secteur déjà riche (Højbjerg, Rabiot, Gomes, Kondogbia, Bakola). L’OM pense toujours à Bennacer pour ce poste.

Des départs inévitables

Moumbagna et Ounahi s’entraînent déjà à part. Harit, Lirola et Cornelius pourraient également plier bagage. Le mercato sortant pourrait libérer de la place pour de nouvelles arrivées.

Rowe, l’énigme

Auteur d’une préparation XXL et lié au club jusqu’en 2029, Jonathan Rowe attire des clubs turcs et l’Atalanta. De Zerbi temporise : « On est tous très contents de lui… le choix sera collégial. » Mais une grosse offre pourrait tout changer.

À Marseille, l’été n’est pas terminé. Et les prochains jours pourraient bien redessiner le visage de l’équipe pour toute la saison.

