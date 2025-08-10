Ca bouge pour Rowe et Ordoñez, le plan de De Zerbi… Les 3 infos Mercato OM du 10 aout 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato olympien ce dimanche 10 aout 2025.

1- Mercato OM : Joël Ordoñez pousse pour rejoindre Marseille !

Le secteur défensif reste une priorité pour l’OM, et un nom revient avec insistance : Joël Ordoñez. Les négociations avec le Club Brugge ont été relancées, et le joueur est déterminé à rallier la cité phocéenne.

Le mercato marseillais est loin d’être terminé. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’Olympique de Marseille et le Club Brugge ont repris les discussions pour le transfert de Joël Ordoñez. Le jeune défenseur équatorien de 20 ans, suivi depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement olympienne, aurait une volonté farouche de rejoindre l’OM dès cet été.

Côté belge, le Club Brugge ne reste pas inactif et explore déjà d’autres pistes défensives pour anticiper un possible départ. Un signe que le dossier est bien sur la table et qu’un accord pourrait intervenir si les positions se rapprochent.

Pour Roberto De Zerbi, malgré une préparation prometteuse, l’arrivée d’Ordoñez offrirait du renfort et de la concurrence dans l’axe. Les prochains jours pourraient être décisifs pour conclure ce transfert et renforcer un secteur encore jugé perfectible.

2- Mercato OM : ça bouge pour Jonathan Rowe !

L’ailier anglais Jonathan Rowe, arrivé à l’OM il y a seulement un an, pourrait déjà quitter Marseille. Rennes, actif sur le marché des transferts, suit attentivement sa situation.

L’été pourrait bien être mouvementé pour Jonathan Rowe. Recruté l’an passé par l’Olympique de Marseille pour 14,5 M€, l’ailier anglais de 22 ans sort d’une première saison mitigée (30 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), malgré quelques éclairs, notamment face à l’OL.

Récemment sacré champion d’Europe Espoirs avec l’Angleterre grâce à un but décisif en finale contre l’Allemagne, Rowe a vu sa cote grimper sur le marché. Mais l’OM a frappé fort cet été avec l’arrivée record d’Igor Paixao, reléguant l’Anglais à un rôle incertain.

Selon les informations de Foot Mercato, Marseille ne retiendra pas Rowe à tout prix. Des clubs comme l’Atalanta Bergame, l’AS Roma, Fenerbahçe, Besiktas et plusieurs formations de Premier League suivent son dossier.

En Ligue 1, d’après Foot Mercato, c’est Rennes qui avance ses pions. Après avoir recruté Przemyslaw Frankowski, Valentin Rongier et Quentin Merlin, le Stade Rennais souhaite ajouter un ailier à son effectif. Rowe figure parmi les profils ciblés, même si les discussions sont encore à un stade exploratoire.

Avec un mercato qui se termine bientôt, l’avenir de Jonathan Rowe pourrait se décider dans les prochains jours. Un départ en Bretagne relancerait sa carrière… et permettrait à l’OM de récupérer une belle somme.

3- Le Mercato de l’OM : loin d’être terminé… les dessous de la stratégie marseillaise

Le ton a été donné samedi soir, juste après la victoire de prestige face à Aston Villa (3-1). Loin de se satisfaire, Roberto De Zerbi a immédiatement tourné les regards vers la suite des opérations : « Il y aura encore des départs et des arrivées », a prévenu le technicien italien. Après six recrues, le temps est désormais à l’ajustement.

Pour cela, l’opération dégraissage est enclenchée. Si Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna ne font déjà plus partie des plans, d’autres joueurs sont priés de trouver une porte de sortie. Pour le défenseur canadien Derek Cornelius, l’OM espère une indemnité de 5 millions d’euros, mais une offre autour de 3 ou 3,5 M€ pourrait suffire à conclure l’affaire rapidement. De son côté, Pol Lirola a suscité l’intérêt de clubs de bas de tableau en Italie et en Espagne.

L’actif le plus précieux de l’effectif est sans conteste Jonathan Rowe. À 22 ans, l’international Espoirs anglais, récent bourreau de l’Allemagne en finale de l’Euro (auteur du but de la victoire le 28 juin), attire les regards. L’Atalanta Bergame (en cas de départ d’Ademola Lookman) et Fenerbahçe sont intéressés, tout comme Besiktas, qui pourrait accélérer si la piste menant à Yann Gboho (Toulouse) échouait.

Valorisé à environ 20 millions d’euros, son départ est une possibilité concrète. Roberto De Zerbi a abordé le sujet avec transparence : « Nous sommes tous très contents de Jonathan, c’est un joueur fort. […] Peu importe ce qu’il se passera, qu’il reste ou qu’il parte, il faut souligner que ce sera un choix commun de notre part », a-t-il déclaré, incluant le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia.

Financer les priorités défensives : une obligation

La vente de Rowe n’est pas un simple choix, mais une nécessité stratégique. Son transfert permettrait de financer la suite du mercato pour un club qui doit rester prudent, notamment car il doit encore régler sur cet exercice les options d’achat obligatoires du passé pour des joueurs comme Maupay, Höjbjerg… et Rowe lui-même.

Les fonds récoltés seraient alloués à deux chantiers majeurs. Le premier mène au prometteur défenseur central équatorien Joel Ordonez (21 ans). Le joueur de Bruges, dont le prix avoisine les 30 M€, est identifié comme le potentiel successeur à long terme de Leonardo Balerdi au poste d’axial droit.

Enfin, De Zerbi a lui-même confirmé l’autre priorité : le poste de latéral gauche. « Je pense que quelqu’un arrivera à ce poste-là, c’est une de nos priorités », a-t-il conclu. La fin du mercato marseillais s’annonce donc conditionnée par sa capacité à réaliser une vente majeure pour finaliser son puzzle défensif.