💥 OM : Dugarry applaudit De Zerbi (mais vise un problème majeur…)

Invité hier soir dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a livré son analyse de la victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-0). Pour l’ancien international français, ce succès marque un tournant positif pour Roberto De Zerbi et son équipe, même si des progrès restent indispensables.

Selon Dugarry, l’entraîneur italien sort grandi de ce succès face au rival historique :

« De Zerbi sort renforcé par cette victoire. C’est très bien pour lui, cela va amener une confiance totale aux supporters qui en avaient besoin et aux joueurs. C’est tout bénéf’. »

L’ex-attaquant estime que ce match pourrait installer une dynamique précieuse dans la saison olympienne.

Une prestation plus convaincante que face au Real

Dugarry a comparé la performance contre Paris à celle livrée face au Real Madrid en Ligue des champions. Verdict : nette préférence pour le Classique.

« J’ai nettement préféré la performance face à Paris que celle contre le Real », a-t-il expliqué, tout en pointant une limite persistante : « Il y a toujours un problème récurrent, c’est le souci technique. »

Le milieu pointé du doigt

L’ancien champion du monde a insisté sur la nécessité pour l’OM de progresser dans la qualité technique, particulièrement dans l’entrejeu :

« Cette équipe doit techniquement être meilleure, notamment au milieu de terrain où il y a encore trop de déchets. S’ils veulent se frotter aux meilleures équipes, notamment au niveau européen, ils doivent progresser dans ce domaine. »

Intensité en Ligue 1, précision en Europe

Dugarry estime toutefois que les ingrédients affichés face au PSG suffiront largement pour performer en championnat : « En Ligue 1, ce qu’ils font ça suffira largement. Il faut garder cette intensité, mais être plus juste techniquement. Il faut franchir un cap. »

Une analyse lucide qui souligne à la fois les forces retrouvées de l’OM et les marges de progression nécessaires pour espérer briller sur la scène européenne.