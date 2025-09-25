OM PSG : On connait la sanction de Roberto De Zerbi !

La victoire de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain (1-0), lundi soir au Vélodrome, a laissé un léger goût amer. L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, expulsé dans le temps additionnel pour contestations répétées, a été sanctionné ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Un match ferme et un sursis

Réunie mercredi, la commission a infligé au technicien italien un match de suspension ferme assorti d’un autre avec sursis. La sanction s’accompagne d’une interdiction de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toute fonction officielle durant la période de suspension.

L’incident s’était produit à la 90e+1, lorsque De Zerbi, très remonté, avait contesté une décision arbitrale de Jérôme Brisard. Deux avertissements successifs avaient conduit à son exclusion.

Un coup dur immédiat pour l’OM

Conséquence directe : Roberto De Zerbi ne sera pas présent vendredi soir à la Meinau pour le déplacement de l’OM à Strasbourg (20h45), en ouverture de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Les Olympiens devront donc se passer de leur entraîneur sur le bord du terrain dans un choc face à l’actuel quatrième du championnat.

Une absence symbolique mais lourde, tant l’Italien s’est imposé comme un acteur central de l’intensité mise par son équipe depuis le début de saison.

