🔴 Mercato OM : Fabrizio Romano révèle les détails du transfert de Jonathan Rowe !

L’affaire Rabiot-Rowe a secoué l’Olympique de Marseille ces derniers jours, mais l’avenir de Jonathan Rowe est désormais scellé. Selon les informations de Fabrizio Romano, le jeune ailier anglais va rejoindre Bologne, où il est attendu dès ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Les détails du deal

Toujours très bien informé sur le marché des transferts, Romano a dévoilé les contours financiers de l’opération :

17 millions d’euros de base fixe

2,5 millions d’euros de bonus potentiels

10% à la revente pour l’OM

Un accord qui permet au club phocéen de réaliser une belle plus-value, tout en conservant un pourcentage intéressant en cas de future revente par le club italien.

Une séparation inévitable

Arrivé à Marseille l’été dernier, Rowe a montré de belles choses sous le maillot olympien, mais son altercation avec Adrien Rabiot après la défaite face à Rennes a précipité son départ. Désireux de tourner la page rapidement, l’OM a accepté l’offre de Bologne, séduit par le potentiel de l’international espoir anglais.

De son côté, le club italien poursuit son recrutement ambitieux après une saison réussie en Serie A. Rowe devrait y trouver un environnement propice à son développement et une place importante dans le projet sportif.

Avec ce transfert, l’OM boucle un dossier sensible et espère désormais renforcer d’autres secteurs prioritaires pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi.