🔵⚪️ Papin bluffé par le mercato de l’OM : « du jamais-vu »

L’été a été bouillant à Marseille. Avec 12 arrivées pour 14 départs, l’Olympique de Marseille a encore chamboulé son effectif. Mais pour Jean-Pierre Papin, ce mercato offre à l’OM l’un des plus beaux groupes de son histoire récente.

« Rarement vu un effectif aussi fort »

Sur RMC Sport, l’ancien Ballon d’Or a salué la qualité des recrues marseillaises :

« Si on regarde le mercato du club, je pense que pour la première fois, j’ai rarement vu un effectif aussi fort à l’OM. »

Entre Benjamin Pavard, Matt O’Riley, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Mason Greenwood, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi à attirer des joueurs de haut niveau, capables d’élever les ambitions phocéennes en Ligue 1 comme en Ligue des champions.

A lire aussi : Révélations sur Ceballos et Rabiot, plus une précision importante Mercato de Romano ! Les 3 infos OM du 3 septembre 2025

De Zerbi face à ses responsabilités

Mais Papin rappelle que la réussite ne dépend pas seulement des noms alignés sur la feuille de match :

« Ce n’est pas parce qu’il y a des noms qui s’empilent que cela va faire une grande équipe. C’est De Zerbi qui va désormais avoir la pression car il a à sa disposition un effectif haut de gamme. »

Le technicien italien, arrivé cet été, doit désormais transformer ce groupe en une équipe compétitive et cohérente.

Patience réclamée

Papin appelle enfin à donner du temps au projet :

« Il faut arrêter de discuter et leur laisser du temps. Je pense qu’ils peuvent faire de belles choses. »

L’OM affiche donc des ambitions élevées mais sait que tout dépendra de la capacité de De Zerbi à rapidement trouver la bonne formule.

A lire aussi : Mercato : la longue liste de joueurs libres (dont 8 anciens de l’OM ) !