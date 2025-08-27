🔵⚪ Mercato OM : C’est fait pour la 7e recrue, les détails du deal révélés !

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille s’apprête à frapper un nouveau coup sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente d’Hamed Junior Traoré. Le club phocéen a trouvé un accord avec Bournemouth pour un prêt avec option d’achat quasi obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, une option qui pourrait grimper jusqu’à 15 millions d’euros en fonction des bonus négociés entre les deux clubs.

Prêté la saison passée à l’AJ Auxerre, le milieu offensif ivoirien de 24 ans a retrouvé des couleurs en Ligue 1. Ses prestations ont convaincu l’OM de miser sur lui pour renforcer un secteur offensif en quête de créativité et de percussion.

Déjà en France, bientôt à Marseille

S’il reste encore quelques détails à régler avant l’officialisation, Traoré a déjà reçu l’autorisation de voyager. Actuellement en France pour des raisons personnelles, il est attendu dans les prochaines 48 heures à Marseille pour finaliser son arrivée et passer la traditionnelle visite médicale.

Un profil qui séduit De Zerbi

Polyvalent, capable d’évoluer en meneur de jeu ou dans un rôle de milieu relayeur, Traoré colle parfaitement au projet de Roberto De Zerbi, qui cherche à donner plus de fluidité et de justesse technique à son effectif.

Sauf retournement de situation, l’Ivoirien deviendra donc très prochainement une nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille.

