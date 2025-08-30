Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OL – OM : Quel onze (sans Rabiot, Medina, ni Paixao) ?
OM Actualités

🔵⚪ OL – OM : Quel onze (sans Rabiot, Medina, ni Paixao) ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Equipe de football de Marseille OM during the Ligue 1 McDonald's match between Brest and Marseille at Stade Francis le Ble on August 17, 2024 in Brest, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

L’OM va tenter de confirmer sa victoire compliquée face au Paris FC face à un de ses meilleurs ennemi l’OL. Dans une ambiance qui reste tendue avec cette fin de mercato et l’affaire Rabiot, Roberto De Zerbi s’apprête à aligner un onze amputé de plusieurs éléments…

 

Ce déplacement à Lyon compte pour la 3e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devra encore faire sans Medina, qui est blessé jusqu’à mi-septembre, Paixao est encore indisponible, Rabiot n’est pas avec le groupe, Kongogbia est lui aussi indisponible alors qu’Harit devrait faire son retour. Enfin, la recrue Hamed Traoré fera sa première apparition.

 

Egan-Riley dans l’axe, Nadir au milieu ?

 

Sans Paixao et Medina, blessés, le jeune Egan-Riley qui devrait former la charnière avec la recrue Balerdi, quid de Garcia ? De Zerbi va-t-il remettre Murillo à ce poste de latéral gauche ? Si tel est le cas Weah sera aligné à droite. Au milieu, Gomes sera probablement titulaire avec Hojbjerg, Nadir auteur d’une belle entrée en jeu devrait retrouver une place au milieu de terrain. En attaque, Greenwood et Gouiri devraient être accompagnés par Aubameyang

Le onze probable de l’OM

Rulli
Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia
Gomes, Højbjerg, Nadir
Greenwood, Gouiri, Aubameyang

 

