🔵⚪ OM – Lorient : Quel onze (des retours, des recrues et les internationaux) ?

L’OM va tenter de se relancer après sa défaite face à Lyon avant la trêve internationale. Cette pause aurait sans doute permis de tourner la page Rabiot et de lancer réellement la saison en incorporant les recrues comme Aguerd, Pavard ou encore O’Riley.

Cette reception de Lorient compte pour la 4e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, pourrait compter sur les retours dans le groupe de Medina et Paixao ! De plus les recrues Aguerd, Pavard, Emerson, O’Riley ou encore Vermeeren vont devoir être intégrés sachant que tous ces joueurs excepté le latéral gauche n’était pas au centre RLD pendant la trêve internationale… Autre interrogation, les retours tardifs des internationaux comme Rulli, Balerdi et Weah…

A lire aussi : OM : le message mobilisateur de Mehdi Benatia après un mercato mouvementé

Pavard – Aguerd en charnière, O’Riley au milieu ?

De Zerbi pourrait laisser les Argentins sur le banc tout comme Weah. Si le coach garde son 4-2-3-1 il pourrait aligner la charnière Pavard – Aguerd. Emerson devrait être lancé dans le couloir gauche, Murillo pourrait garder son poste de latéral droit. Au milieu, Gomes sera probablement titulaire avec Hojbjerg, Quid du poste de meneur de jeu, la recrue O’Riley pourrait débuter ? En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Hamed Traoré.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Gomes, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Traoré

A lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot sort du silence !