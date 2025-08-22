🔵⚪ OM – Paris FC : Quel onze (sans Rowe, Rabiot, Medina, ni Paixao) ?

L’OM va tenter de bien débuter sa saison au Stade Vélodrome après sa défaite inaugurale à Rennes. Dans une ambiance tendue suite à l’après match et çà l’éviction de Rowe et Rabiot, Roberto De Zerbi s’apprête à aligner un onze amputé de plusieurs éléments…

Cette reception du PFC est le premier match officiel au Vélodrome de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, va retrouver son ancien minot Maxime Lopez. Côté marseillais, Medina est blessé pour 1 mois, Paixao est encore indisponible et les deux joueurs exclus Rowe (qui va signer avec Bologne) et Rabiot vont devoir être remplacés dans le onze ! Reste à savoir qui de Kongogbia, Nadir, voire Harit ou Bakola sera aligné au milieu. Côté gauche, Gouiri, voire Vaz sont des candidats…

A lire aussi : Mercato : Le temps presse pour l’OM dans le dossier Joel Ordóñez !

Egan-Riley dans l’axe, Kondogbia au milieu ?

Sans Paixao et Medina, blessés, le jeune Egan-Riley qui devrait former la charnière avec la recrue Balerdi, Garcia évoluer comme latéral gauche et Murillo côté droit. Au milieu, la recrue Gomes sera probablement titulaire avec Hojbjerg, Kondogbia devrait retrouver une place au milieu de terrain. En attaque, Greenwood et Gouiri devraient être accompagnés par Aubameyang…

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

Gomes, Højbjerg, Kongogbia

Greenwood, Gouiri, Aubameyang

A lire aussi : Mercato OM – Affaire Rabiot : la mère du joueur contre-attaque et se paye la direction de l’OM