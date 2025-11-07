Info Chrono
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face à Brest ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM reçoit le Stade Brestois pour tenter de se relancer après la défaite 0-1 face à l’Atalanta ce mercredi. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome ?

 

Ce match face à Brest compte pour la 12e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’impose et devra faire sans Balerdi, TraoréMedina et Gouiri qui sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Kondogbia, Weah et Nadir pourraient faire leur retour, même si un test doit encore être fait. Emerson, suspendu face à l’Atalanta en Ligue des Champions, sera présent. Maupay pourrait lui aussi être réintégré après un passage par la reserve.

 

 

A lire aussi :OM – De Zerbi : Blessés, Gouiri, jeu… 5 points clés de sa conférence de presse

 

Retour d’Emerson dans le onze

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd, Hojbjerg ou Aubameyang. Aguerd et Pavard pourrait composer la défense centrale accompagnés par Murillo et Emerson. Au milieu, Hojbjerg va-t-il enchainer ? Si oui il pourrait être associé à Vermeeren et O’Riley ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang.

Le onze probable de l’OM

Rulli
Murillo (ou Weah), Pavard, Aguerd, Emerson
Vermeeren, Hojbjerg
O’Riley (ou Gomes)
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

A lire : OM : C’est confirmé pour Geronimo Rulli !

