🔵⚪ OM : Quel onze face à l’Atalanta ?

L’OM doit s’imposer après sa défaite face au Sporting, il faudra battre l’Atalanta dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Ce mercredi, les troupes de Roberto De Zerbi reçoivent le club italien au Stade Vélodrome. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce match ?

On ne sait pas encore si l’OM pourra compter sur le retour de Balerdi. Weah, Aguerd et Nadir devrait être bien là. De Zerbi fera un point à 12h lors de la conférence de presse d’avant match ce mardi. Traoré, Kondogbia, Medina et Gouiri sont d’ores et déjà forfaits pour ce match.

A lire aussi : Mercato : L’OM devrait faire signer Federico Balzaretti comme DS adjoint de Medhi Benatia !

🎙️ Conférence de presse ce mardi à 12h00 au Stade Vélodrome : Pierre-Émile Højbjerg et Roberto De Zerbi répondront aux médias à la veille du choc de Ligue des Champions entre l’OM et l’Atalanta. 🔵⚪#OM #TeamOM #UCL #OMAtalanta pic.twitter.com/2iDYevBm18 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Retours de Balerdi, Aguerd et Weah ?

De Zerbi va devoir choisir entre une défense à 3 ou à 4 pour la reception de l’Atalanta. La charnière Balerdi – Aguerd devrait être alignée, avec Pavard comme latéral ou 3e homme. Emerson étant suspendu, Murillo et/ou Weah pourraient occuper les côtés. Au milieu, Vermeeren pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, O’Riley pourrait alors monter d’un cran si le milieu est à 3… Enfin en attaque, Greenwood et Aubameyang devraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1 ou 3-4-3 ?

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Murillo (ou Weah)

Vermeeren, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd

Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Weah

Greenwood, Aubameyang, Paixao

A lire aussi : Mercato OM : Pour De Bono, la cote de Robinio Vaz va exploser !