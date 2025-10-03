🔵⚪ OM : Quel onze face à Metz ?

L’OM doit confirmer ses belles prestations avant la trêve internationale d’octobre. Le déplacement à Metz est une occasion de confirmer les bons résultats du mois de septembre pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce déplacement ?

Ce déplacement à Metz compte pour la 7e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait va faire sans Kondogbia, Medina et Traoré blessés. Reste à savoir si Balerdi sera apte pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h45 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

Quid de Balerdi ? Gomes et Murillo de retour ?

De Zerbi va-t-il conserver sa défense à 4 pour ce déplacement à Metz ? Le coach pourrait rester avec son 4-2-3-1, si tel est le cas Murillo pourrait retrouver son poste de latéral droit. Si Balerdi est encore trop court, la charnière pourrait être composé de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes pourrait retrouver une place de titulaire, tout comme Hojbjerg, qui pourrait être associé à Vermeeren ou Nadir, O’Riley, qui a beaucoup enchainé, pourrait être laissé sur le banc.. En attaque, Greenwood et Gouiri pourraient être accompagnés par Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Ederson

Vermeeren (ou Nadir), Højbjerg

Gomes

Greenwood, Gouiri, Weah

