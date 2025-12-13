Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OM : Quel onze face à Monaco ? Quel systeme ?
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face à Monaco ? Quel systeme ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après sa victoire 3-2 mardi face à l’Union SG, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 16e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face à l’AS Monaco ?

 

Ce match face à Monaco compte pour la 16e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date TraoréMedina et Gouiri. Murillo (cuisse) a encore eu une gêne mais il s’est entrainé vendredi et devrait donc être disponible. 

 

 

 

A lire aussi : Mercato OM : “Mais c’est qui ce mec ?” L’anecdote savoureuse sur Nayef Aguerd

 

Retour de Pavard dans le onze ?

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit. Pavard pourrait revenir dans le onze accompagné par Balerdi et Aguerd. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg devrait continuer avec Vermeeren. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang…

Le onze probable de l’OM en 5-2-3 ?

Rulli
Weah, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson
Vermeeren, Hojbjerg
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

A lire : OM : Højbjerg donne deux bons plans mercato à Benatia !

 

