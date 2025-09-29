🔵⚪ OM : Quel onze face à l’Ajax ?

L’OM est sur une bonne dynamique avec des victoires face au PSG puis à Strasbourg. La reception de l’Ajax dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions est un match important pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce premier match de C1 au Vélodrome ?

Cette reception de l’Ajax d’Amsterdam compte pour la 6e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM, qui doit s’imposer après une défaite frustrante à Madrid, devrait va faire sans Kondogbia et Traoré blessés. De Zerbi fera un point à 12h lors de la conférence de presse d’avant match ce lundi au centre RLD.

Retours de Pavard, Emerson et Greenwood ?

De Zerbi va-t-il proposé sa défense à 4 pour cette reception de l’Ajax ? Le coach pourrait revenir à son 4-2-3-1, si tel est le cas des joueurs comme Pavard ou Emerson pourraient faire leur retour dans les couloirs avec une charnière Balerdi – Aguerd. Au milieu, Gomes pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, Auteur d’un gros match face au PSG, O’Riley pourrait être le 3e milieu de terrain… En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao ou Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

O’Riley, Højbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Paixao (ou Weah)

