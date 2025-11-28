Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OM : Quel onze face à Toulouse ? Des changements ?
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face à Toulouse ? Des changements ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après sa belle victoire 2-1 mardi face à Newcastle, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 14e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au TFC ?

 

Ce match face au TFC compte pour la 14e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date TraoréMedina et Gouiri. Reste à savoir si Aguerd (pubalgie) et Murillo (cuisse) seront encore forfaits aussi pour cette rencontre. De Zerbi fera le point en conférence de presse ce vendredi à 12h45.

 

 

 

A lire aussi : Mercato : Adrien Rabiot révèle l’impact majeur de son passage à l’OM !

 

Retour de Kondogbia dans le onze ?

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit. Pavard pourrait composer la défense centrale accompagné par Balerdi. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg pourrait laissé sa place à Kondogbia, accompagné par Vermeeren et / ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Vaz, si Aubameyang a besoin de souffler.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Weah, Pavard, Balerdi, Emerson
Vermeeren, Kondogbia
O’Riley (ou Gomes)
Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao 

 

A lire : OM, PSG, Monaco… le classement complet après la 5e journée de Ligue des champions

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823