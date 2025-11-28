🔵⚪ OM : Quel onze face à Toulouse ? Des changements ?

Après sa belle victoire 2-1 mardi face à Newcastle, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 14e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au TFC ?

Ce match face au TFC compte pour la 14e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Reste à savoir si Aguerd (pubalgie) et Murillo (cuisse) seront encore forfaits aussi pour cette rencontre. De Zerbi fera le point en conférence de presse ce vendredi à 12h45.

Retour de Kondogbia dans le onze ?

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit. Pavard pourrait composer la défense centrale accompagné par Balerdi. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg pourrait laissé sa place à Kondogbia, accompagné par Vermeeren et / ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Vaz, si Aubameyang a besoin de souffler.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Emerson

Vermeeren, Kondogbia

O’Riley (ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao

