🔵⚪ OM : Quel onze face au HAC ?

L’OM doit confirmer sa belle dynamique après cette trêve internationale d’octobre. La reception du HAC est une occasion de relancer la machine après cette pause internationale pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce match au Vélodrome ?

Ce match au Vélodrome compte pour la 8e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, récupère Kondogbia et Traoré qui étaient blessés. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h15 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

L’avant match #OMHAC mais aussi Longoria et sa vision du mercato et le De Zerbi Ball ! C’est le DFM du jour ! ➡️ https://t.co/27pnk2YLzU pic.twitter.com/ELY0dAvBAQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 16, 2025

Gomes ou Nadir en 10 ?

De Zerbi devrait conserver sa défense à 4 pour la reception du HAC. Le coach pourrait rester avec son 4-2-3-1, si tel est le cas Murillo pourrait retrouver son poste de latéral droit. Quid de Balerdi et la charnière qui pourrait être composé de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes est en concurrence avec Nadir pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à O’Riley au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Ederson

O’Riley, Højbjerg

Gomes (ou Nadir)

Greenwood, Aubameyang, Paixao (ou Weah)

