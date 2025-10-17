Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OM : Quel onze face au HAC ?
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face au HAC ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Equipe de football de Marseille OM during the Ligue 1 McDonald's match between Brest and Marseille at Stade Francis le Ble on August 17, 2024 in Brest, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

L’OM doit confirmer sa belle dynamique après cette trêve internationale d’octobre. La reception du HAC est une occasion de relancer la machine après cette pause internationale pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce match au Vélodrome ?

 

Ce match au Vélodrome compte pour la 8e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, récupère Kondogbia et Traoré qui étaient blessés. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h15 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

 

A lire aussi : OM : Un coup dur se confirme pour De Zerbi !

 

 

Gomes ou Nadir en 10 ?

 

De Zerbi devrait conserver sa défense à 4 pour la reception du HAC. Le coach pourrait rester avec son 4-2-3-1, si tel est le cas Murillo pourrait retrouver son poste de latéral droit. Quid de Balerdi et la charnière qui pourrait être composé de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes est en concurrence avec Nadir pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à O’Riley au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Pavard, Aguerd, Ederson
O’Riley, Højbjerg
Gomes (ou Nadir)
Greenwood, Aubameyang, Paixao (ou Weah)

 

A lire : ‌OM : Belle séquence ou excès d’enthousiasme ? Djellit tranche !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823