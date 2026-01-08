🔵⚪ OM : Quel onze face au PSG ? Quel systeme ?

Après un match complétement raté face à Nantes dimanche, l’OM affronte ce jeudi le PSG dans le cadre du trophée des Champions au Koweït. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face à Paris ?

Ce match face au PSG compte pour le trophée des Champions. L’OM devra faire sans Aguerd (CAN), Vermeeren et Nadir (suspendu). Pour le reste De Zerbi peut compter sur l’intégralité de son effectif…



Pavard vs Murillo pour le côté droit ?

De Zerbi va devoir trancher. Une défense à 3 avec Pavard, Balerdi et Medina ou une défense à 4 avec Pavard sur le banc ? Pour les côté Weah sera en concurrence avec Murillo. Au milieu, Hojbjerg devrait continuer avec Kondogbia. En attaque, a priori du classique : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang…

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Aubameyang, Paixao

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Balerdi, Medina, Emerson

Kondogbia, Hojbjerg

Weah, Greenwood, Paixao

Aubameyang



