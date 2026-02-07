Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OM : Quel onze face au PSG ?
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face au PSG ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après un match maitrisé face à Rennes en Coupe de France mardi soir, l’OM doit se reprendre en Ligue 1. Le club marseillais affronte ce dimanche le PSG dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au leader ?

 

Ce match PSG – OM compte pour la 21e journée de Ligue 1. L’OM ne sait pas encore su Aguerd, sera opérationnel pour ce match. Emerson a fait son retour, les recrues Nnadi et Abdelli sont qualifiées !

 

A lire aussi : Pronostic PSG-OM : Toutes les infos & cotes du Classico de dimanche

 

 

Le onze probable de l’OM avec De Lange ?

Rulli (ou De Lange)
Weah, Balerdi, Medina, Emerson
Timber, Hojbjerg
Greenwood, Nwaneri, Paixao
Gouiri

 

A lire : PSG – OM / Di Meco : “Les saisons d’avant on arrivaient en victimes”

 

