🔵⚪ OM : Quel onze face au PSG ?

Après un match maitrisé face à Rennes en Coupe de France mardi soir, l’OM doit se reprendre en Ligue 1. Le club marseillais affronte ce dimanche le PSG dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au leader ?

Ce match PSG – OM compte pour la 21e journée de Ligue 1. L’OM ne sait pas encore su Aguerd, sera opérationnel pour ce match. Emerson a fait son retour, les recrues Nnadi et Abdelli sont qualifiées !

Le onze probable de l’OM avec De Lange ?

Rulli (ou De Lange)

Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Nwaneri, Paixao

Gouiri



