PSG – OM / Di Meco : “Les saisons d’avant on arrivaient en victimes”

À l’approche d’un nouveau choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco a livré une analyse tranchée sur les ondes de RMC, mettant en lumière une évolution notable du rapport de force entre les deux rivaux. Pour l’ancien défenseur marseillais, le contexte n’est plus le même que lors des saisons précédentes, et cela change profondément la manière dont l’OM aborde ces confrontations.

Selon Di Meco, le PSG n’affiche plus la même domination que l’an dernier, un constat qu’il estime difficile à contester. En parallèle, Marseille aurait franchi un cap mental important, en abordant désormais ces matches avec moins de crainte et davantage d’ambition. Une évolution perceptible, notamment lors des deux dernières confrontations entre les deux clubs, qui nourrit sa confiance pour la suite.

« Le PSG n’est pas au niveau de l’an dernier, c’est une réalité que personne ne peut contester. L’OM a moins peur qu’avant où ils arrivaient en victimes. Ça baisse moins les yeux. J’ai l’impression que l’écart s’est resserré. Sur les deux dernières confrontations on a eu cette impression, c’est pour cela que j’ai confiance. Les saisons d’avant on rentrait sur le terrain en victime et on se faisait défoncer. Et puis sur ce match-là ils savent qu’ils ne peuvent pas se manquer et au niveau de l’engagement ils font ce qu’il faut, en tout cas ils l’ont fait les deux fois cette saison. » (Eric Di Meco , source RMC Sport)

Un discours qui reflète un sentiment partagé par une partie des observateurs : les Classiques récents donnent l’impression d’un duel plus équilibré, où Marseille n’aborde plus le match en position de victime. Reste désormais à confirmer cette tendance sur la durée, dans un championnat où la constance reste déterminante.