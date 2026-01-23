Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🔵⚪ OM : Quel onze face au RC Lens ?
OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face au RC Lens ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après un match complétement raté face à Liverpool et une lourde défaite 0-3 mercredi, l’OM doit se reprendre en Ligue 1. Le club marseillais affronte ce samedi le RC Lens dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au leader ?

 

Ce match OM – Lens compte pour la 19e journée de Ligue 1. L’OM ne sait pas encore su Aguerd, sera opérationnel pour ce match. Emerson est blessé, et Gomes suspendu. Par contre les deux recrues Timber et Nwaneri devraient être qualifiées !

 

A lire aussi : OM : De Zerbi espère Aguerd et ses recrues pour le choc face à Lens

 

 

Le onze probable de l’OM avec Timber ?

Rulli
Murillo, Pavard (ou Aguerd), Balerdi, Medina
Timber (ou Vermeeren), Hojbjerg
Weah, Greenwood, Paixao
Gouiri

 

A lire : OM : Lens, Paixao, Emerson… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

 

