OM Actualités

🔵⚪ OM : Quel onze face au RC Lens ?

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

L’OM se déplace à Lens pour tenter de relancer la machine après la défaite face au Sporting. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match à Bollaert ?

 

Ce match face à Lens compte pour la 9e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, sera encore privé de Kondogbia et Traoré qui étaient blessés. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h15 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

 

 


A lire aussi : OM : L’ancien arbitre Bruno Derrien tranche sur l’expulsion d’Emerson !

 

Des changements ?

 

 

De Zerbi devrait revenir à sa défense à 4 pour ce déplacement à Lens. Si tel est le cas Murillo pourrait retrouver son poste de latéral droit. Quid de Balerdi ou Pavard pour accompagner Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes est en concurrence avec Nadir pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à O’Riley au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Weah ou Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Balerdi, Aguerd, Ederson
O’Riley, Højbjerg
Nadir
Greenwood, Vaz, Weah

 

A lire : OM : En plus de Medina et Gouiri, Roberto De Zerbi confirme 2 absents pour le déplacement à Lens !

