🔵⚪ OM : Quel onze face au SCO Angers ? Quel systeme ?

Après un match complétement raté face à Nantes et sa défaite aux tirs au but face au PSG, l’OM s’est fait du bien face à Bayeux en Coupe de France. Le club marseillais affronte ce samedi le SCO Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face à Angers ?

Ce match Angers – OM compte pour la 18e journée de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd, qualifié pour la finale de la CAN, Vermeeren fait son retour après 2 matches de suspension. Pour le reste De Zerbi devrait pouvoir compter sur l’intégralité de son effectif…

Pavard vs Murillo pour le côté droit ?

De Zerbi va devoir trancher. Une défense à 3 avec Pavard, Balerdi et Medina ou une défense à 4 avec Pavard ou Balerdi sur le banc ? Pour les côté Weah sera en concurrence avec Murillo. Au milieu, Hojbjerg devrait continuer avec Vermeeren ou Kondogbia. En attaque, a priori du classique : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Gouiri…

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Paixao

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Balerdi, Medina, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

Weah, Greenwood, Paixao

Gouiri



