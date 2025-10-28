🔵⚪ OM : Quel onze face au SCO Angers ?

L’OM reçoit le SCO Angers pour tenter de relancer la machine après deux défaites face au Sporting et Lens. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome ?

Ce match face à Angers compte pour la 10e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 12h45 lors de la conférence de presse d’avant match ce mardi au centre RLD. Hamed Traoré pourrait faire son retour cette semaine.

Des changements ?

De Zerbi va-t-il revenir à sa défense à 4 après deux défaites avec une défense à 3. Si tel est le cas Pavard sera-t-il aligné comme latéral droit. Balerdi pourrait accompagner Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes est en concurrence avec Nadir pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à O’Riley ou Vermeeren au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Weah ou Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Balerdi, Aguerd, Ederson

O’Riley (ou Vermeeren), Højbjerg

Nadir (Ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang, Paixao (ou Weah)

