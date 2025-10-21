🔵⚪ OM : Quel onze face au Sporting ?

L’OM s’est parfaitement relancé avec une large victoire 4-0 face à l’Ajax dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Ce mercredi, les troupes de Roberto De Zerbi se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce match ?

On ne sait pas encore si l’OM pourra compter sur les retours de Kondogbia et Traoré pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 12h lors de la conférence de presse d’avant match ce mardi à 19h. Medina et Gouiri sont d’ores et déjà forfaits pour ce match.

Retours de Pavard, Emerson et Greenwood ?

De Zerbi devrait reconduire sa défense à 4 pour ce déplacement à Lisbonne. Dans son habituel 4-2-3-1, la charnière Balerdi – Aguerd devrait être alignée, avec Pavard et Emerson sur les côtés. Au milieu, quid de Gomes plutôt décevant face au HAC, Vermeeren pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, O’Riley pourrait alors monter d’un cran… En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao ou Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao

