🔵 Mercato OM : ça s’accélère pour Ounahi (une offre enfin à la hauteur)

L’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait se jouer en Espagne. Selon le journaliste George Tsarouchas, le club de Girona pousse fort pour s’attacher les services du milieu marocain de l’Olympique de Marseille.

Le récent quatrième de Liga, qualifié pour la Ligue des Champions, préparerait une nouvelle offre proche de 11 millions d’euros pour convaincre l’OM, un montant supérieur à celui proposé par le PAOK Salonique, également intéressé. Girona souhaiterait s’engager sur le long terme avec Ounahi et lui propose un contrat de quatre ans.

L’Espanyol, l’autre option espagnole

Si Girona semble en pole position, l’Espanyol Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Récemment promu en Liga, le club catalan garde des arguments de poids : Ounahi aurait une nette préférence pour évoluer en championnat espagnol, ce qui maintient l’Espanyol dans la course.

Recruté en janvier 2023 après un Mondial étincelant avec le Maroc, Ounahi n’a jamais vraiment trouvé sa place à Marseille. Entre blessures et manque de continuité, il reste une valeur marchande intéressante pour l’OM, qui pourrait accepter de le céder cet été.

La bataille entre Girona et l’Espanyol pourrait donc rapidement décider du futur du milieu marocain, déterminé à se relancer en Liga.