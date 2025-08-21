🔵 Mercato OM : Ordoñez plan A, Pavard plan B !

L’Olympique de Marseille continue d’avancer dans son mercato estival et, après avoir sécurisé plusieurs arrivées offensives, le chantier principal reste la défense centrale. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen a fixé sa priorité : Joel Ordoñez, l’international équatorien du Club Bruges.

Auteur de prestations solides en Belgique et déjà international avec l’Équateur, Ordoñez s’est imposé comme la piste prioritaire pour le board marseillais. Estimé à plus de 30 millions d’euros, son transfert représenterait l’une des opérations les plus coûteuses de l’histoire du club. Signe encourageant pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia : le joueur serait déterminé à rejoindre l’OM dès cet été et se verrait bien endosser un rôle central dans le projet de Roberto De Zerbi.

Pavard en plan B

Dans le cas où le dossier Ordoñez n’aboutirait pas, les dirigeants marseillais ont déjà activé une alternative de prestige : Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018, actuellement à l’Inter Milan, connaît une situation contractuelle particulière et reste attentif aux opportunités du marché. Son expérience et sa polyvalence — capable d’évoluer en charnière comme au poste de latéral droit — en font une option crédible en cas d’échec avec Ordoñez.

Avec le départ programmé de plusieurs éléments défensifs et la volonté de De Zerbi d’installer une charnière centrale solide et complémentaire, l’OM sait que ce recrutement sera décisif pour la saison à venir. Investir lourdement sur Ordoñez ou tenter le pari Pavard : deux choix ambitieux qui confirmeraient l’envie du club phocéen de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de performer sur la scène européenne.