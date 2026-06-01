🥇 OM : un gros chèque va tomber … sans jouer le moindre match

Malgré une saison décevante en championnat et l’absence de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille peut déjà compter sur une importante rentrée d’argent européenne. Avant même de disputer le moindre match de Ligue Europa, le club phocéen est assuré d’encaisser plusieurs millions d’euros grâce aux primes de l’UEFA.

L’été s’annonce décisif pour l’Olympique de Marseille. Entre les impératifs financiers, les ventes attendues lors du mercato et la reconstruction menée par le nouveau président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi, chaque recette supplémentaire sera précieuse.

Et de ce point de vue, la qualification pour la Ligue Europa constitue déjà une excellente nouvelle.

Selon les estimations publiées par Sportune, l’OM devrait percevoir environ 12 millions d’euros avant même le coup d’envoi de la compétition européenne 2026-2027.

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Un jolie montant déjà assuré pour l’OM

Grâce à sa cinquième place obtenue en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a validé son billet pour la phase principale de la Ligue Europa.

Cette qualification garantit d’abord au club olympien une prime de participation fixée à 4,31 millions d’euros par l’UEFA.

À cette somme s’ajoutent plusieurs mécanismes de répartition financière, notamment le classement historique du club sur la scène européenne ainsi que sa valeur commerciale sur le marché des droits télévisés.

L’OM bénéficie notamment d’un avantage considérable grâce à sa notoriété et à son coefficient UEFA accumulé ces dernières années.

Selon les estimations, cette part dite de “valeur” pourrait représenter à elle seule près de 8 millions d’euros supplémentaires pour le club marseillais.

Résultat : avant même le moindre ballon touché en Ligue Europa, l’OM pourrait déjà dépasser les 12 millions d’euros de recettes garanties.

Une manne financière bienvenue avant un mercato crucial

Dans le contexte actuel du football français, marqué par la crise des droits télévisés et les exigences croissantes de la DNCG, ces revenus européens prennent une importance capitale.

L’OM doit notamment réduire son déficit, alléger sa masse salariale et générer des ventes importantes au cours de l’été. Chaque million supplémentaire compte dans la stratégie mise en place par les nouveaux dirigeants.

Les recettes pourraient d’ailleurs rapidement grimper. Chaque victoire lors de la phase de classement rapportera 450 000 euros, tandis qu’un match nul permettra d’encaisser 150 000 euros supplémentaires.

Une qualification pour les tours à élimination directe viendrait également gonfler significativement le montant total perçu.

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Marseille va suivre Lyon avec attention

Un détail pourrait toutefois avoir une incidence sur les revenus olympiens.

Si l’OL parvient à se qualifier pour la Ligue des champions à l’issue de ses tours préliminaires, la part du marché français liée aux droits télévisés sera répartie différemment entre les clubs engagés en Coupe d’Europe.

Paradoxalement, l’OM a donc tout intérêt à voir le club lyonnais rejoindre la prestigieuse C1 plutôt que de venir partager les revenus de la Ligue Europa.

Une chose est certaine : dans une période où les finances occupent une place centrale dans la stratégie marseillaise, cette qualification européenne représente déjà une première victoire économique avant même le début de la saison.