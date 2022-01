18M€ pour Dieng ? Deux postes définis pour le mercato et 7 minots face à Bordeaux… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, Football Club de Marseille vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi : Newcastle serait prêt à mettre 18M€ pour Dieng, Sampaoli précise deux postes qu’il aimerait renforcer et 7 minots dans le groupe face à Bordeaux…

Une offre de 18M€ pour Dieng ?

L’Olympique de Marseille a récupéré Bamba Dieng au FC Diambars. Le jeune attaquant a montré de belles choses sur le terrain avec des qualités indéniables pour le football moderne… Forcément, ses prestations ne sont pas passées au travers des radars des clubs de Premier League.

Ce mercredi le Daily Mirror affirmait que Crystal Palace, Aston Villa, West Ham ou encore Newcastle appréciaient son profil. Ce jeudi c’est The Sun qui livre des informations supplémentaires à ce sujet. D’après le tabloïd anglais, Bamba Dieng intéresse tellement les Magpies qu’ils souhaitent mettre le paquet dès cet hiver pour le récupérer.

La somme de 18 millions d’euros est même évoquée… Mais est-ce suffisant pour l’OM? Ne faudrait-il pas le laisser encore s’aguerrir quelques mois encore et peut-être récupérer le triple de son transfert? Pablo Longoria devra prendre une décision si l’offre vient sur la table dans les prochains jours.

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille

Sampaoli veut un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

7 minots dans le groupe ?

Jorge Sampaoli l’a confirmé ce jeudi en conférence de presse, Steve Mandanda s’est blessé à la cheville et sera absent pour ce match de la 20e journée de Ligue 1. L’on peut rajouter Valentin Rongier qui souffrait déjà du pied la semaine dernière. Comme le coach l’a expliqué plusieurs joueurs seront absents pour cause de Covid. Milik, Gerson et Alvaro étaient absents de l’entrainement jeudi et ne devraient pas faire le déplacement à Bordeaux. Du coup plusieurs jeunes de l’équipe reserve devraient être présents dans le groupe pour Bordeaux.

Selon nos informations, en plus de Fabio Vanni et Simon Ngapandouetnbu qui devraient a priori être là pour compenser l’absence de Mandanda, plusieurs autres éléments devrait intégrer le groupe. Déjà présents face à Chauvigny le weekend dernier, Paolo Sciortino et Ugo Bertelli seront là, mais aussi a priori Cheick Souaré, Oussama Targhalline et Ben Seghir devraient être présents.

Payet en faux neuf, Harit en faux 10 ?

Sampaoli pourrait donc aligner un onze avec Lopez dans les buts, une défense classique Saliba, Caleta Car, Peres, un duo Kamara Huengouzi au milieu avec peut être le renfort d’Harit. Devant, Konrad pourrait faire son retour avec Under et Payet en faux neuf…

Sampaoli a confirmé plusieurs absences en conférence de presse ce jeudi.

Mandanda blessé, plusieurs joueurs « covidés »

« Certains (absents) sont liés au covid, d’autres en raison de gênes ou de blessures. Steve s’est blessé à la cheville et s’est fait mal à l’entraînement. Mais nous ne donnons pas les noms de ceux qui ont le covid. Il va falloir s’habituer à ce genre de choses parce qu’il y a de nombreux cas à travers le monde. (…) Les plans sont difficiles à établir parce que chaque jour où nous préparons quelque chose, il y a un cas supplémentaire. La seule chose que l’on peut faire, c’est d’être sûr que les joueurs disponibles soient prêts à jouer. En plus, il y a ce problème avec cet effectif presque neuf. Avec ces cas de covid, l’effectif devient encore plus restreint. Il y a cette motivation de briser la mauvaise série de l’OM, c’est une situation complexe. On est payé pour résoudre les problèmes. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (06/01/2021)