22 potentiels adversaires en C1 connus, des pistes validés par Benatia et une cible confirmée par Fabrizio Romano… Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : 22 des potentiels adversaires en C1 de l’OM sont connus, trois rumeurs mercatos confirmés par Benatia et une cible confirmé au milieu de terrain par Fabrizio Romano !

OM : Le club connaît 22 de ses futurs potentiels adversaires en C1 !

L’OM s’est qualifié en Ligue des Champions et aura fini sur la deuxième place du podium à l’issue de la dernière journée de Ligue 1 ! Se préparant à disputer la Ligue des Champions l’année prochaine, le club connaît encore un peu plus de ses potentiels adversaires dans la compétition. L’OM sera un club évoluant en Ligue des Champions l’année prochaine ! Une consécration pour les Marseillais après avoir rempli leur objectif principal fixé en début de saison. Déjà tourné vers le mercato afin de se renforcer en vue de la compétition à venir, le club compte faire bonne figure la saison prochaine et progresser davantage. Disputant pour la première fois la nouvelle formule de C1, le club affrontera désormais plus d’adversaires différents et disputera plus de matchs. De quoi ravir les supporters marseillais mais également alourdir le calendrier à venir. Et si tous les clubs qualifiés ne sont pas connus, 22 des 35 adversaires potentiels de l’OM sont dors et déjà sûr d’y figurer. Parmi eux on retrouve forcément le PSG, champion de France, Monaco et potentiellement Nice, s’ils arrivent à se défaire des barrages. Du côté de l’Angleterre, seul Liverpool et Arsenal sont également assurés de se qualifier pour la compétition. A lire aussi : OM : De Zerbi tutoie déjà les sommets ! Du lourd à venir ! Newcastle, Manchester City, Aston Villa, Chelsea et Nottingham Forest se disputent encore les trois autres places qualificatives. Tottenham et Manchester United, eux, verront leur qualification assurée en cas de victoire de la finale d’Europa League. En revanche du côté de l’Espagne, les cinq qualifiés sont connus. Il s’agit donc du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid, de l’Athletic Bilbao et de Villarreal. Idem pour l’Allemagne avec le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Franbcfort. En ce qui concerne l’Italie, l’Inter Milan, Naples et l’Atalanta ont déjà leur ticket. Reste à connaître le quatrième qui devrait être soit la Juventus, la Roma ou la Lazio. Pour les autres pays européens, le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam représenteront les Pays-Bas. On retrouvera ensuite le Sporting Portugal, Galatasaray, Slavia Prague et l’Olympiacos pour représenter leur championnat. Reste également à connaître le club belge qualifié, alors que le duel se joue actuellement entre l’Union Saint-Gilloise et le Club Brugge. Les sept autres places restantes se joueront donc aux barrages, où les Niçois sont déjà certains de croiser Benfica et Feyenoord.

Mercato OM : Deux pistes défensives validées, un attaquant écarté !

L’Olympique de Marseille, désormais deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, prépare déjà son mercato estival. Invité sur RMC ce lundi, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a évoqué les premières pistes du club et précisé les intentions marseillaises pour renforcer l’effectif.

Benatia a tenu à clarifier les ambitions de l’OM sur le marché des transferts. Il n’exclut pas un investissement important, notamment pour renforcer le secteur offensif : « Si on doit faire un gros transfert sur un joueur capable de mettre 20 buts par saison, on va le faire. »

Mercato OM : Ça s’active autour de Valentin Rongier ! – https://t.co/mkPjlQ3kvy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

David, “pas un joueur pour nous” en termes de salaire dixit Benatia !

Cependant, Jonathan David ne fait pas partie des options envisagées. Le directeur sportif a écarté cette piste, évoquant des raisons économiques : « David à l’OM ? Non pas du tout. La dernière fois qu’on a parlé de David, c’était en janvier. On cherchait un attaquant. J’ai demandé à son agent si Lille était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j’ai vu les attentes au niveau salaire, j’ai compris que ce n’était pas un joueur pour nous. On va respecter le modèle économique, on ne va pas faire de folies. »

A lire aussi : OM : De Zerbi tutoie déjà les sommets !

Medina et Laporte dans le viseur

Sur le plan défensif, Facundo Medina et Aymeric Laporte sont bien des profils suivis par le club. Le défenseur de Lens, estimé à 25 millions d’euros, suscite l’intérêt, mais Benatia reste prudent : « C’est un joueur qui a des qualités et je pense le caractère pour jouer à l’OM. Après, il faut bien voir comment on veut repartir la saison prochaine, sur quels postes on a envie d’investir, parce que Medina, ce n’est pas gratuit. »

Le directeur sportif indique que d’autres options sont à l’étude : « On a sept ou huit centraux qu’on va regarder. » Parmi eux, Aymeric Laporte, déjà ciblé en janvier. Son arrivée avait alors été compromise pour des raisons économiques, mais la situation pourrait évoluer : « Après, ça reste quand même un joueur qui a fait deux ans en Arabie Saoudite. On sait très bien que ce n’est pas le même rythme que l’Europe. »

Alors que l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des Champions, le club semble déterminé à se renforcer, tout en conservant un équilibre financier.

Mercato OM : Fabrizio Romano confirme cette piste au milieu !

Le mercato estival se prépare déjà du côté de l’Olympique de Marseille, avec une attention particulière portée au milieu de terrain. Selon les informations publiées par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte X, l’international anglais Angel Gomes, actuellement au LOSC, figure parmi les cibles potentielles du club phocéen.

L’ancien joueur de Manchester United, aujourd’hui âgé de 24 ans, sera libre de tout contrat en juin prochain. Fabrizio Romano précise : « Angel Gomes confirme sa décision de quitter Lille en tant qu’agent libre cet été. Plusieurs clubs ont entamé des contacts pour signer Gomes gratuitement, l’OM est dans la course et d’autres clubs aussi. »

A lire : Vente OM : Saadé n’a pas changé d’avis !

Angel Gomes va quitter Lille libre

L’information a été confirmée par le principal intéressé. Ce lundi soir, Angel Gomes a officialisé son départ via un message publié sur son compte Instagram, mettant fin à une aventure de quatre saisons dans le Nord : « Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ce club a été plus qu’une équipe, il a été ma famille, ma maison, et un endroit qui m’a façonné sur et en dehors du terrain. »

Arrivé à Lille en 2020 en provenance de Manchester United, Gomes avait été immédiatement prêté à Boavista (Portugal), club partenaire du LOSC, pour une saison. Il avait ensuite intégré l’effectif professionnel lillois en 2021. Depuis, il a disputé 134 matches, inscrit 10 buts et délivré 19 passes décisives sous les couleurs lilloises.

🚨 Angel Gomes confirms decision to leave Lille as free agent this summer. Several clubs have started contacts to sign Gomes on free deal, OM are in the race and more clubs too. pic.twitter.com/nj0ivmMWo3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2025

Une opportunité de marché pour l’OM

Le profil polyvalent d’Angel Gomes, capable d’évoluer aussi bien en milieu relayeur qu’en meneur de jeu, attire logiquement plusieurs clubs en Europe. L’OM, actuellement en quête de renforts pour son entrejeu, suit donc le dossier de près. La possibilité de recruter un joueur libre, avec une solide expérience en Ligue 1 et un profil technique, représente une piste sérieuse.