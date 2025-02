3 absents et un gros retour face à Nantes, Longira toune la page et 7 absents à Lens face à Marseille… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Cornélius suspendu, Moumbagna et Lafont forfait, un gros doute pour Nadir !

L’OM se prépare pour un choc décisif face au FC Nantes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, et l’effectif marseillais connaît actuellement une période de doutes en raison de plusieurs absences clés. La direction technique est ainsi contrainte de revoir sa stratégie pour pallier ces manques qui pourraient impacter le résultat de ce rendez-vous important.

Dès le début de la semaine, l’annonce de l’absence de Cornélius a fait grand bruit. Suspendu suite à un carton rouge obtenu lors du match face à Auxerre, son indisponibilité va inciter Roberto De Zerbi a aligner Kondogbia comme axe gauche. .

🎙️ « C’est #Kondogbia qui jouera face à Nantes »#DeZerbi : « Quel joueur aligné au poste de central gauche face à Nantes ? Luiz Felipe a repris hier ou avant-hier l’entraînement total avec le groupe. Il n’est pas encore prêt à jouer. C’est Kondogbia qui jouera. » #OM #conf #OMFCN pic.twitter.com/DKDDmVOG1x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025

En attaque, Faris Moumbagna, quant à lui, reste absent. Blessé depuis plusieurs mois, l’attaquant ne pourra pas prendre part au match. Ce dernier est toujours en phase de réathlétisation et pourrait retrouver le groupe d’ici environ un mois.

#OMFCN point médical

– Faris Moumbagna réathletisation terrain

– Gael Lafont opéré d’une fracture du 5e métatarsien d’un pied gauche

– Bilal Nadir opéré, absent état grippal@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/SVQi2I0AKQ — Karim Attab (@karimattab1) February 28, 2025

Au milieu de terrain, Gael Lafont, le jeune milieu, opéré d’une fracture du 5e métatarsien du pied gauche, est contraint de rester en dehors du terrain pour une période indéterminée. Enfin, Bilal Nadir pourrait être absent en raison d’un état grippal. Sa participation resterait ainsi incertaine, ce qui accentuerait les difficultés pour composer un effectif complet. La direction espère toutefois une amélioration rapide de son état de santé, permettant ainsi, le cas échéant, de le retrouver sur la pelouse dans les jours à venir.

Face à cette accumulation d’indisponibilités, l’OM doit faire preuve de résilience et d’adaptation. A noter le retour de Léonardo Balerdi suspendu face à Auxerre qui va retrouver sa place dans le onze et son brassard de capitaine face au FC Nantes. Les supporters restent confiants quant à la capacité de leur équipe à transformer cette adversité en une opportunité de se surpasser en Ligue 1.

Longoria file à Londres

Au lendemain de sa lourde suspension de 15 matchs, Pablo Longoria a déjà tourné la page et repris ses activités. Ce jeudi, le président de l’OM était présent à Londres pour participer au Business of Football Summit, un sommet organisé par le Financial Times sur l’économie du football européen. L’occasion pour lui de défendre avec force le championnat de France et de rappeler ses ambitions pour l’Olympique de Marseille.

Mercredi soir, l’OM publiait un communiqué suite à la sanction infligée par la commission de discipline, affirmant que son président « poursuivra tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international ». Une volonté rapidement mise en application avec cette participation à un rendez-vous majeur du football européen.

Un débat sur la compétition et la stabilité financière

🎙️ INTERVIEW DE PABLO LONGORIA 🇪🇸 POUR LE (FINANCIAL TIMES LIVE) 👀 Vision sur l’avenir avec notamment l’agrandissement des infrastructures et de placer l’OM dans les 24 meilleurs clubs. 🇫🇷 Également traduis en français pour que vous compreniez mieux. [@ftlive]#TeamOM pic.twitter.com/HfM1rJ8VRf — Passion OM (@PassionOM_OFF) February 27, 2025

Le sommet réunissait plusieurs grands noms du football, parmi lesquels Todd Boehly (propriétaire de Chelsea), Richard Masters (Directeur général de la Premier League) et Javier Tebas (Président de la Liga). Les thèmes abordés incluaient notamment la stabilité financière des clubs, la compétitivité des championnats nationaux face aux compétitions européennes et le développement économique des clubs.

Installé aux côtés de dirigeants du Shakhtar Donetsk, de Nottingham Forest et du Feyenoord Rotterdam, Pablo Longoria a saisi l’opportunité pour vanter les atouts de la Ligue 1. Selon RMC, il a insisté sur « la compétitivité du football français, ses stades modernes et des affluences en constante hausse ». Il a également mis en avant la capacité des clubs de Ligue 1 à former et révéler des jeunes talents, un atout essentiel pour l’avenir du championnat.

L’OM veut s’inscrire durablement dans l’élite européenne

Longoria a profité de cette prise de parole pour rappeler l’importance pour un club comme l’OM de diversifier ses sources de revenus, afin de ne pas dépendre uniquement d’une qualification en Ligue des champions. Il a également souligné la nécessité de renforcer le lien entre le club et ses supporters, en particulier chez les plus jeunes, afin de garantir une identité forte et un intérêt constant pour le football.

Enfin, le président marseillais a affirmé avec détermination que « son objectif était d’installer l’OM de manière stable et durable dans le top 24 européen ». Un message clair qui traduit ses ambitions pour l’avenir du club phocéen.

Avec ce déplacement à Londres, Pablo Longoria montre qu’il reste pleinement engagé dans le développement de l’OM et du football français, loin de l’image laissée lors de son écart de conduite à Auxerre. Une volonté de rebondir rapidement et de poursuivre son travail avec sérénité.

4 suspendus (dont Medina et Thomasson) et au moins 3 blessés face à l’OM !

Le RC Lens devra composer avec de nombreuses absences pour son déplacement au Vélodrome face à l’OM lors de la 25e journée de Ligue 1. Si le club phocéen a déjà eu son lot de mauvaises nouvelles avec les sanctions de la commission de discipline de la LFP, les Sang et Or n’ont pas été épargnés par les décisions de l’instance.

En effet, quatre joueurs lensois manqueront ce choc, et pas des moindres. Expulsé face à Nantes, l’attaquant Mbala Nzola (28 ans) a écopé de deux matchs de suspension ferme, une sanction qui prive son équipe d’un élément clé en attaque. De leur côté, Angelo Fulgini (28 ans), Facundo Medina (25 ans) et Adrien Thomasson (31 ans) seront également absents en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Ayant reçu un troisième avertissement sur une période de dix rencontres officielles, ils purgeront leur suspension à partir du mardi 4 mars, ce qui les empêchera de fouler la pelouse du Vélodrome. Quatre joueurs suspendus qui s’ajoutent à au moins 3 joueurs blessés : Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Denis Petric…

🚨🚨 LE RC LENS SERA DÉCIMÉ PAR LES SUSPENSIONS POUR LE CHOC FACE À L’OM 🤯❤️💛 🟥 Facundo Medina

🟥 Adrien Thomasson

🟥 Angelo Fulgini

🟥 M’Bala Nzola ❌ Martin Satriano

❌ Rémy Labeau-Lascary

❌ Denis Petric pic.twitter.com/lugDZ6oTzh — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 27, 2025

En face, l’OM devra aussi se passer d’un joueur important en défense. Le défenseur central canadien Derek Cornelius (27 ans), déjà suspendu pour le match contre Nantes ce week-end, manquera également la confrontation face au RC Lens. Son expulsion lors du déplacement à Auxerre a entraîné une suspension supplémentaire, réduisant ainsi les options défensives du club marseillais.

Ces nombreuses absences de part et d’autre risquent d’influencer la physionomie du match, un duel crucial dans la course aux places européennes. Reste à voir comment les deux entraîneurs ajusteront leurs stratégies pour pallier ces indisponibilités et tenter d’arracher un résultat positif dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant.