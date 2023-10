Gueye suspendu, un absent important et un retour attendu face à Brighton ! Beaucoup de supporters anglais dès ce mercredi à Marseille ! Gattuso pointe les axes d’amélioration de son équipe. Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: Gueye suspendu, un absent important et un retour attendu face à Brighton ! Beaucoup de supporters anglais dès ce mercredi à Marseille ! Gattuso pointe les axes d’amélioration de son équipe.

OM: Gueye suspendu, un absent important et un retour attendu face à Brighton !

L’OM va disputer deux matches au stade Vélodrome cette semaine. Cela commence jeudi par la reception de Brighton à l’occasion de la deuxième journée de Ligue Europa. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso va devoir faire avec deux absents.

Selon l’Equipe, en plus de Pape Gueye toujours suspendu, l’OM devra faire sans Geoffrey Kondogbia, « toujours gêné par des douleurs aux adducteurs ». Le milieu de terrain devrait encore être forfait pour la reception de Brighton, ce dernier pourrait faire son retour dimanche pour le match face au Havre. Par contre, Renan Lodi va mieux et devrait par contre être dans le groupe.

Kondogbia forfait, Lodi de retour ?

Daniel Riolo imagine plutôt un système se rapprochant de ce que proposait Tudor en mettant par contre 2 attaquants dans un 3-4-1-2. « C'est un gros chantier ! Je vais soumettre une compo à Gattuso, car déjà je ne pense pas que la défense à 4 corresponde à cette équipe. Je mettrai les deux qui étaient dans l'axe (Mbemba et Gigot) avec Balerdi en plus, Clauss et Lodi dans les couloirs. Rongier et Veretout au milieu, à voir si Kondogbia est en état de prendre la place d'un des deux. Ensuite un mec derrière deux attaquants dont Vitinha à qui il faut faire confiance. Aubameyang soit être remis en question avec dérrière eux Harit ou Ounahi. »

OM-Brighton: Beaucoup de supporters anglais dès ce mercredi à Marseille !

Brighton. Des supporters anglais vont venir en nombre pour assister à ce match, mais ils seront encadré avec des restrictions de déplacement.

Ce jeudi, l’OM va affronter Brighton dans le cadre de la 2ème journée de Ligue Europa. Selon l’Equipe, environ 3000 supporters de Brighton sont attenus dès ce mercredi après midi. « Les supporters anglais devront se regrouper à la Joliette jeudi matin avant de prendre la route vers le Stade Vélodrome en milieu d’après midi. » Les fans anglais ne pourront pas se rendre sur le Vieux-Port afin d’éviter de possibles affrontements avec des supporters marseillais.

3000 supporters anglais attendus, le vieux Port interdit

Brighton a perdu lourdement et a lâché sa troisième place en Premier League samedi aux dépens d’Aston Villa. Une énorme claque et une défaite 6-1 alors que l’équipe de Roberto De Zerbi restait sur trois victoires en championnat avant de subir à Birmingham sa seconde défaite de la saison. Après ce gros revers, Roberto De Zerbi a promis un changement d’état d’esprit pour le déplacement au stade Vélodrome face à l’OM jeudi.

Jeudi, à Marseille, vous verrez un autre Brighton !

« Jeudi, à Marseille, vous verrez un autre Brighton ! Je crois en mes joueurs. J’ai une grande confiance en les gens dans mon vestiaire. Il n’y a pas eu de bataille aujourd’hui, a détaillé le coach italien. Aston Villa est une très bonne équipe, ils ont un entraîneur et des joueurs formidables. Ce n’était pas le vrai Brighton. »

🎙️ Roberto de Zerbi : « Vous verrez un autre Brighton jeudi. » Force à vous les marseillais, la dernière fois que le Boss a dit ça, notre adversaire a souffert… 🇮🇹😤#BHAFC | @AndyNaylorBHAFC pic.twitter.com/HVGn3dzJEt — Brighton & Hove Albion FR 🇫🇷 (@brightonhovefr) September 30, 2023

OM: Gattuso pointe les axes d’amélioration de son équipe

L’Olympique de Marseille accueillera Brighton pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après un nul spectaculaire à Amsterdam (3-3), les Olympiens tenteront de confirmer au Vélodrome face à l’une des équipes les plus flamboyantes de Premier League. Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur les axes d’amélioration de son équipe, tout en louant le jeu offensif de Roberto De Zerbi.

L'OM recevra Brighton pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après un nul spectaculaire face à l'Ajax Amsterdam (3-3), les Phocéens tenteront de confirmer au Vélodrome contre l'une des équipes les plus joueuses et flamboyantes de Premier League. Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur les axes d'amélioration de son équipe, tout en louant le jeu offensif de Roberto De Zerbi.

« On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. Cela peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants »

#Gattuso : « On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. J’ai regardé et c’est quelque chose qui peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants, on doit réussir à le mettre en place. On l’a vu contre Monaco. Il y a des lignes ouvertes au milieu de terrain. On a une… pic.twitter.com/XOCZCa3Pkm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2023

« On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. J’ai regardé et c’est quelque chose qui peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants, on doit réussir à le mettre en place. On l’a vu contre Monaco. Il y a des lignes ouvertes au milieu de terrain. On a une marge de progression sur ça. Si on est plus compacts, si on bascule bien, on peut y arriver« , a souligné le technicien italien.

#Gattuso : « On va jouer contre l’une des 3 meilleurs équipes en terme de possession. De Zerbi, je le connais très bien. On n’a pas de baguette magique. Il y a des choses à améliorer mais les joueurs ont envie. J’espère qu’il n’y aura pas trop de joueurs en sélection pour bien… pic.twitter.com/edae6zXq3K — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 4, 2023

« On va jouer contre l’une des 3 meilleurs équipes en terme de possession. De Zerbi, je le connais très bien. On n’a pas de baguette magique mais les joueurs ont envie. J’espère qu’il n’y aura pas trop de joueurs en sélection pour bien travailler pendant la trêve. On ne peut pas gagner qu’avec le leadership et le courage. Il faut aussi jouer au football. Les joueurs donnent tout. C’est un style de jeu différent. Pendant l’entraînement, ils sont fatigués. C’est dur mais c’est différent de ce qu’ils faisaient. Ils font les efforts, ils ont envie, ils posent des questions, ils sont attentifs. Il faut attendre et limiter les erreurs avant de bien réussir à imposer mon style de jeu », a ajouté Gattuso.