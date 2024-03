OM – Nantes (Ligue 1): à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L’OM de Jean-Louis Gasset n’en finit plus d’étonner. 4 matchs, 4 victoires. 16 buts inscrits pour seulement 3 encaissées. Tel est le bilan du technicien français depuis son arrivée sur le banc olympien. Les Olympiens espèrent enchaîner une cinquième victoire consécutive face à Nantes, 14e de Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué le style de jeu qu’il souhaite inculquer à son équipe: « Il faut être capable de pouvoir dominer. Mais comme il est difficile de presser toute la rencontre, il faut savoir aussi reculer de 30 mètres pour jouer les transitions. L’équipe comprend qu’on a des joueurs de contre comme Sarr et Aubameyang. On peut attendre mi-terrain et récupérer des ballons. On est tout à fait capable de cela. Face à Villarreal, l’équipe a pressé en première période, mais il est très difficile de jouer comme ça tout le match. »

Comment Parier sur le match OM – Nantes ?

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Nantes ?

L’OM affronte Nantes ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Nantes en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Prime Video. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Video.

4-3-1-2 reconduit de nouveau ?

Lopez Meïté Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

Gasset veut installer Ndiaye en dix

Jean-Louis Gasset a également évoqué en conférence de presse ce samedi le cas Iliman Ndiaye, transcendé depuis son arrivée: « Ndiaye est un joueur d’axe qui doit jouer deuxième attaquant. Cela va aussi dépendre du profil de l’attaquant, a affirmé l’entraîneur de l’OM. Face à Villarreal, c’était une tactique bien précise avec deux attaquants extérieurs. Il venait alors presser le gardien et revenait également pour faire le meneur de jeu. Il en est tout à fait capable. »

