Mercato : C’est confirmé pour Pau Lopez !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

C’est confirmé pour le départ de Pau Lopez comme l’a évoqué Pablo Longoria en conférence de presse ce mardi. Le gardien espagnol devrait bien rejoindre Come.

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines maintenant, Pau Lopez devrait bien quitter l’Olympique de Marseille. Le portier espagnol est en discussion très avancées avec Come depuis de nombreux jours et aurait donc trouvé un accord ce mardi soir. L’Olympique de Marseille et le club italien seraient tombés d’accord sur l’indemnité de transfert d’après les informations de Matteo Moretto. À voir maintenant qui va venir remplacer le portier dans les rangs de Roberto De Zerbi.

Como e Marsiglia stanno ultimando il trasferimento di Pau López. Nelle prossime 24/48 ore i due club inizieranno a scambiarsi i documenti. Il contratto di Pau López è di 1+2 anni. Il riscatto del portiere spagnolo da parte del Como diventa obbligatorio in caso di permanenza… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 9, 2024

Le point sur le dossier du gardien

Pour remplacer le portier espagnol, Pau Lopez l’Olympique de Marseille a plusieurs pistes. La première, Illan Meslier qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise. RMC précise qu’Illan Meslier « ne serait pas contre poser ses valises dans le sud de la France et retrouver une terre déjà foulée par l’un de ses anciens entraineurs, Marcelo Bielsa. » Meslier est un grand gardien en taille avec un bon jeu au pied, donc De Zerbi compatible. Le gardien français de 24 ans, évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des play-offs face à Southampton. Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

L’OM aimerait faire revenir le portier devenu doublure en équipe de France, Brice Samba. Lens connaît déjà l’après Samba, en effet lance aimerait recruter Alban Lafont. De son côté Brice Samba pourrait rejoindre son club formateur l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi serait très intéressé par le joueur, l’international français pourrait retourner à l’Olympique de Marseille où il a échoué en début de carrière.

Deux autres gardiens sont pistés par l’OM, Filip Jorgensen l’international espoir danois. L’autre gardien pisté par l’OM est Alvaro Vallès gardien de Las Palmas l’Olympique de Marseille aurait manifesté un intérêt pour le portier. Longoria aurait même obtenu un accord du club espagnol en mettant 10M€ sur la table afin de doubler le Betis…

Valles à l’OM pour 10M€ ?