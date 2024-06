Greenwood, Mikautadze, Meslier… Les 3 infos mercato OM de la semaine

Georges Mikautadze est très convoité d’autant que l’international géorgien réalise un très bel Euro. Alors qu’en Italie un accord verbal est annoncé avec Monaco, le média FootMercato estime que Marseille est toujours dans le coup…

Selon le rédacteur en chef de FM, Sébastien Denis, « Les clubs de L1 chauds sur Mikautadze (Lens, Rennes, OL, OM, Monaco) sont toujours sur le coup (à des niveaux d’intérêt différents) et gardent leurs chances. Monaco est toujours très actif sur le dossier mais n’a pas d’accord. La valeur du joueur n’en finit pas de grimper pour le plus grand bonheur du FC Metz. Tout peut arriver encore ! » Avec encore Aubameyang et Moumbagna dans l’effectif, difficile d’imaginer l’OM sortir plus de 20M€ pour s’offrir l’international géorgien…

Alors qu’il était annoncé dans le viseur de Lens, que Lyon a finalement gardé Lacazette, c’est bien Monaco qui pourrait attirer Georges Mikautadze. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, « l’AS Monaco a trouvé un accord verbal sur des conditions personnelles avec l’attaquant géorgien Georges Mikautadze. Monaco a également envoyé une proposition à Metz afin de se mettre d’accord sur le montant, en essayant d’anticiper sur les autres clubs… et de conclure un accord avant la fin de l’Euro. »

Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.

Selon Sacha Tavolieri, seul Monaco serait toujours en course. « Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du RC Lens), les exigences de Mikautadze face à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend l’opération complexe. 270k€/mois. 850k€ à la signature. À ce prix, même l’OL (qui a la faveur du Géorgien) ne peut se positionner qu’en cas de départ de Lacazette. À cet égard, l’AS Monaco reste favori en Ligue1. » En plus du salaire et de la prime à la signature il faut aussi satisfaire le FC Metz qui attendrait plus de 20M€ pour son attaquant…

Alors que l’AS Monaco doit recruter un attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder, Le club de la principauté aimerait attirer Georges Mikautadze. « Oui je le confirme. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », a déclaré le joueur du FC Metz. Néanmoins, lorsque les rumeurs l’envoyaient à Monaco, il est directement démenti sur son compte Instagram. L’attaquant géorgien a réalisé une très bonne saison avec le FC Metz revenu à l’hiver. Il a joué 20 matchs sur 20 possibles en inscrivant 13 buts et en délivrant 4 passes décisives. La valeur marchande du joueur de 23 ans, est de 15 millions d’euros et il est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2028. Toutefois, l’AS Monaco n’est pas la seule équipe de Ligue 1 à être sur le coup, l’Olympique Lyonnais reste proche du dossier. Le joueur a un attachement tout particulier pour ce club où il y a évolué en jeune de 2008 à 2015. L’OM garde un œil sur la situation.

Si le dossier venait à échouer l’ASM aurait un plan B. Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, Arnaud Kalimuendo serait une piste sérieuse en cas d’échec de Mikautadze. L’attaquant espoir français formé au Paris Saint-Germain, a joué 30 matchs de championnat. Il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec le Stade Rennais. Le joueur de 22 ans à une valeur marchande de 20 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes.

Pablo Longoria aurait pris contact avec Manchester United pour Mason Greenwood. L’attaquant anglais donnerait sa préférence à l’OM selon Andrés Onrubia Ramos !

Selon le journaliste Andrés Onrubia Ramos, « l’OM négocie pour signer Mason Greenwood, comme annoncé pat The Athletic. L’Anglais donne la préférence à l’équipe marseillaise, qui doit désormais négocier avec Manchester United, de préférence un prêt. »

L’OM est très actif durant cette période de mercato. Avec l’arrivée d’un coach comme De Zerbi et malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine le club cherche à re créer une nouvelle dynamique et enclencher un cercle vertueux. Un nouveau projet de jeu qui passe forcément par de nouvelles recrues, après une saison très moyenne de la plupart de l’effectif.

Parti en prêt du côté de l’Espagne durant cette saison, c’est Mason Greenwood qui serait cette fois pisté par l’OM selon le journaliste David Ornstein. Une piste qui serait ouverte depuis plusieurs jours, alors que des premiers contacts ont eu lieu entre le club de la cité phocéenne et Manchester United. Le joueur serait apparemment très intéressé par le défi marseillais et envisagerait sérieusement de signer, si une offre lui arrive sur la table.

Seul problème pour l’OM : le prix. Manchester United réclamerait pas moins de 40 million d’euros pour son ailier de 22 ans. Une somme trop élevée pour l’OM qui devrait donc négocier dans les jours qui viennent. Le joueur sort lui d’une saison réussie sur le plan personnel, après avoir été prêté. Il a inscrit 8 buts et 6 en 33 matchs de Liga.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère d’heure en heure. Les dirigeants de l’OM s’activent pour trouver un nouveau gardien de but et le jeune Illan Meslier serait intéressé par l’opportunité de revenir en France.

Pau Lopez pourrait quitter l’OM cet été. Plusieurs clubs italiens sont intéressés par son profil même si le salaire actuel du portier espagnol est un obstacle. Cependant, les dirigeants ont activité des pistes et le nom qui revient avec insistance est celui d’Illan Meslier qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise. RMC précise qu’Illan Meslier « ne serait pas contre poser ses valises dans le sud de la France et retrouver une terre déjà foulée par l’un de ses anciens entraineurs, Marcelo Bielsa. » Meslier est un grand gardien en taille avec un bon jeu au pied, donc De Zerbi compatible.

Ces derniers jours, un départ de Paul Lopez semble se profiler. Le Genoa fait notamment partie des clubs intéressés par le portier olympien. Les dirigeants marseillais travaillent déjà sur son successeur. Selon les informations de Footmercato, l’OM vise le jeune portier de Leeds, Ilan Meslier (24 ans). Le gardien français évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des playoffs face à Southampton.

Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

Ce jeudi, Fabrizio Romano a par ailleurs révélé que Monza veut aussi recruter Pau Lopez, mais c’est Côme qui semble le club le plus insistant ! « Côme fait pression pour recruter Pau López comme nouveau gardien de but alors que les pourparlers avancent du côté joueur/club. Monza a également demandé le gardien de l’OM mais Côme mène également la course avec le manager espagnol Cesc Fabregas. »

