4 forfaits confirmé face au HAC, que vaut l’adversaire de samedi et la position de Pavard… Les 3 infos du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 17 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Les forfaits confirmés pour OM – HAC

Ce vendredi, en conférence de presse avant la rencontre entre l’OM et Le Havre, l’entraîneur Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de forme de son effectif. Le technicien italien a confirmé quatre forfaits pour ce match de Ligue 1, tout en précisant que certains internationaux étaient encore en phase de récupération.

Roberto De Zerbi a annoncé que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junio Traoré nécessitaient encore un peu de temps avant de retrouver la compétition. Le premier, milieu de terrain défensif, et le second, jeune espoir offensif, poursuivent leur rééducation et ne seront pas disponibles pour la réception du Havre.

Concernant Facundo Medina, le défenseur argentin, l’entraîneur a précisé qu’il allait manquer plusieurs matchs supplémentaires. Cette absence prolongée pourrait perturber l’équilibre défensif de l’équipe, d’autant plus que Amine Gouiri est également forfait pour ce match suite à sa blessure à l’épaule contracté avec l’Algérie.

L’incertitude plane sur certains internationaux

Roberto De Zerbi a également évoqué la situation de plusieurs joueurs internationaux. Il n’a pas encore pu observer Murillo, Rulli, Balerdi et Aguerd à l’entraînement, mais il a exprimé un sentiment positif quant à leur état de forme : « J’ai l’impression que tout le monde va bien ». Les prochaines séances permettront de confirmer leur disponibilité pour le match contre Le Havre.

🗣️4 forfaits face au HAC !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde… pic.twitter.com/yUNS32vsIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

Une équipe qui travaille sérieusement

Malgré ces absences, l’entraîneur a souligné que les joueurs présents avaient bien travaillé : « Ceux qui sont restés avec moi ont bien travaillé. On doit repartir ». Cette déclaration témoigne de la détermination du groupe à compenser les absences et à continuer à progresser collectivement.

En résumé, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs absences pour la réception du Havre. Les forfaits de Kondogbia, Traoré, Medina et Gouiri obligeront Roberto De Zerbi à adapter son dispositif tactique. La gestion de l’état de forme des internationaux sera également un enjeu crucial pour les prochains matchs.

Que vaut le HAC ?

À la veille du match face à l’OM, Téophile Pedrola, journaliste à ICI Normandie, revient sur un été agité, un début de saison contrasté et les paris du HAC version Didier Digard.

Entre un mercato d’été marqué par de nombreux départs, un effectif largement renouvelé et un jeu encore en construction, les hommes de Didier Digard cherchent à trouver leur rythme. Téophile Pedrola, journaliste à ICI Normandie, dresse le portrait d’une équipe havraise en quêtes de repères.

Reconstruire avec beaucoup de paris

Comment s’est passé l’été au Havre ? (Départs et arrivées )

« Il y a quasiment une équipe entière qui est partie cet été au HAC. D’abord, les retours de prêts de Junior Mwanga (Strasbourg) et Mahamadou Diawara (Lyon), deux joueurs importants au milieu. Ensuite, les départs d’Antoine Joujou (Parme), de Josué Casimir (Auxerre), et des deux attaquants Ahmed Hassan et André Ayew. Même les gardiens, Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, sont partis. Il a donc fallu recruter partout.

Maury Diaw (Clermont) est arrivé comme numéro un dans les buts, accompagné de Lionel Mpasi (Rodez). En attaque, le club a pris des paris, faute de moyens financiers. Le Havre n’a pas dépensé un centime en transfert. Ali Samata (PAOK) est arrivé mais s’est blessé, Pizarro (Udinese) a été peu vu, et Reda Khadra (Reims) revient d’une longue blessure. Au milieu, le Japonais Seiko (Grasshopper Zurich) a rejoint l’équipe, mais il était encore en sélection cette semaine après avoir joué contre le Brésil.

En résumé, le club a dû presque tout reconstruire, avec beaucoup de paris et aucun budget. »

Comment se passe le début de saison ?

« Le début de saison est paradoxal : ni vraiment bon, ni vraiment mauvais. Le Havre reste une équipe de bas de tableau, mais montre parfois de belles choses. Après une défaite logique à Monaco, le club a bien joué contre Lens et Strasbourg, deux revers pourtant immérités, notamment une défaite dans les dernières secondes à Strasbourg.

La seule victoire, c’est contre Nice, à domicile, dans un très bon match, même si Nice était méconnaissable ce jour-là. Depuis, Le Havre reste sur trois nuls consécutifs : contre Lorient, Metz et Rennes. Contre Rennes justement, mené 2-0, l’équipe a su revenir à 2-2, preuve d’un certain caractère.

Globalement, le jeu a été intéressant face aux gros (Lens, Strasbourg, Nice), mais s’est affaibli face à des adversaires plus abordables. On ne sait pas trop pourquoi, mais le fond de jeu s’est un peu effondré dernièrement. Reste à voir quel visage ils montreront à Marseille, un adversaire qui ne lui réussit pas souvent. »

Le Havre, une équipe flexible

Quel est le style de jeu et le système utilisé par Didier Digard ?

« C’est une équipe qui varie beaucoup, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes, principalement en 4-3-3 ou 4-2-3-1, parfois transformé en 4-5-1 selon les phases de jeu. Toujours avec quatre défenseurs et une seule pointe, même si la ligne défensive peut passer à cinq en repli.

Dans le jeu, ils ne refusent pas le ballon. Didier Digard prône un football offensif, il dit préférer « gagner 4-3 que 1-0 ». L’équipe essaie donc de proposer, avec des ailes actives et dangereuses, même si l’avant-centre se retrouve souvent un peu isolé. »

À quoi ressemble le onze du HAC ? Quels sont les joueurs à surveiller pour l’OM ?

« Avec Didier Digard, il n’y a pas vraiment de onze type : la composition change beaucoup selon l’adversaire et la forme du moment. Dans les buts, Maury Diaw devrait être titulaire. En défense, Loïc Négo à droite et Zouaoui à gauche, très à l’aise sur coups de pied arrêtés, sauf si l’entraineur préfère l’expérience de Thomas Delaine. La charnière est généralement composée de Sanganté et Lloris.

Au milieu, Abdoulaye Touré reste une pièce maîtresse, même s’il a été récemment écarté après une altercation à Metz. Rassoul Ndiaye s’impose comme une révélation avec déjà trois buts. Seiko pourrait aussi être utilisé selon sa condition après la trêve.

Devant, Issa Soumaré est le joueur en forme, surtout sur l’aile. Dans l’axe, Ali Samata occupe le poste d’avant-centre, avec beaucoup d’envie mais encore peu d’efficacité. Sur les côtés, Digard peut aussi aligner Younes Namli, décevant jusqu’ici, ou Reda Khadra (prêté par Reims), joueur percutant et imprévisible.

Le coach pourrait opter pour un schéma plus défensif, type 4-5-1, face à une grosse équipe comme l’OM. Le joueur à surveiller : Issa Soumaré, la bonne surprise du moment. »

Pavard, une polyvalence au service de l’équipe

En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur la position de Benjamin Pavard dans la défense de l’Olympique de Marseille, à la veille d’une série de sept matchs décisifs pour le club.

Interrogé lors de la conférence de presse avant la rencontre face au Havre, le coach italien a voulu clarifier sa vision tactique et la manière dont il compte exploiter la polyvalence de l’international français. « On a bien parlé de sa position. Généralement, on défend à quatre, mais à trois quand on a le ballon. Il peut défendre comme arrière ou défenseur central en fonction du match. On a sept matchs, on aura l’occasion de voir jouer à ces différentes positions. »

🗣️La position de #Pavard ? On a sept matchs, on a aura l'occasion de voir jouer à ces différentes positions#DeZerbi : "On a bien parlé de sa position. Généralement, on défend à quatre, mais à trois quand on a la ballon. Il peut défendre comme arrière ou défenseur central en… pic.twitter.com/IsNTLkZry4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025



Cette déclaration traduit une volonté claire de De Zerbi, celle de ne pas se fixer sur des schémas rigides, mais plutôt adapter la tactique aux circonstances de chaque rencontre. La flexibilité de Pavard, déjà reconnue au niveau international, offre à l’entraîneur la possibilité de varier les compositions et de réagir efficacement aux situations imprévues sur le terrain.

5

La gestion d’un effectif moderne demande une vision à la fois tactique et humaine. Le coach marseillais insiste sur l’importance de donner à chaque joueur la possibilité d’exprimer ses qualités dans différents rôles. Pour Benjamin Pavard, cela signifie pouvoir évoluer comme arrière droit classique dans une défense à quatre, ou comme défenseur central lorsque l’équipe adopte un schéma à trois pour mieux contrôler le ballon.

Cette approche permet non seulement d’optimiser les performances individuelles, mais aussi de renforcer la cohésion collective. Chaque match devient ainsi l’occasion de tester différentes combinaisons et d’évaluer la capacité de l’équipe à s’adapter, un facteur crucial dans une saison longue et exigeante.

En résumé, la déclaration de De Zerbi souligne à la fois la confiance qu’il accorde à Pavard et sa philosophie de jeu, basée sur la flexibilité et l’adaptabilité. Dans le contexte de ces sept matchs à venir, elle démontre que le technicien italien cherche avant tout à construire une équipe capable de s’ajuster et de performer quel que soit l’adversaire, en mettant en avant les forces individuelles au service du collectif.