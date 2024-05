4M€ pour cette pépite, trop cher ? Un buteur algérien (aux statistiques impressionnantes) visé et un gros retour face à l’Atalanta… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM ne veut pas payer 4M€ pour cette pépite ?

L’Olympique de Marseille travaille activement sur son prochain mercato et veut toujours tenter des coups en post formation. C’est en National que les recruteurs marseillais ont trouvé un pépite qui attise énormément de convoitises.

Déjà évoqué il y a quelques jours, le jeune Rayane Messi devrait bien quitter Dijon cet été. Le jeune joueur de seulement 16 ans n’a fait que quatre apparitions en National pour un 1 but. Mais l’ailier est déjà visé par de gros clubs français. Selon l’Equipe, « dans sa stratégie de faire venir des jeunes joueurs à fort potentiel, l’OM aimerait pouvoir attirer l’international français U17. Mais pas à n’importe quel prix. Les premières discussions entre les deux clubs ont révélé un écart conséquent entre les différentes positions. Dijon demande toujours 4 M€, ce que l’OM, mais aussi la grande majorité des clubs intéressés, n’est pas disposé à payer aujourd’hui. En France, plusieurs autres écuries, dont le LOSC, tentent aussi d’avancer sur le dossier. »

L’OM s’intéresse à Messi L’OM aimerait faire venir l’ailier de 16 ans Rayane Messi, qui évolue avec le groupe professionnel à Dijon, mais pas à n’importe quelle condition https://t.co/P9yXjTzTZw pic.twitter.com/BAl7aYU79c — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 7, 2024

Il a le même nom que la légende argentine mais est bel et bien en France, il s’agit de Rayane Messi, 16 ans, attaquant qui évolue à Dijon ! Le journal L’Equipe raconte ce mardi que le jeune joueur affole déjà plusieurs clubs depuis son éclosion en National. Les trois plus gros clubs allemands apprécient son profil : Borussia Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich.

Forcément, en France, il est également très suivi. Le quotidien sportif parle d’un intérêt du LOSC, de Strasbourg mais aussi de l’OM. Le plus avancé dans ce dossier semble être le club lillois qui en aurait fait une priorité. A voir quelle décision prendra l’entourage de la jeune pépite native de Sèvres.

🚨L’OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l’attaquant de Dijon qui a déja marqué en National ! Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier. (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/T6iRr2Xq64 — Infos OM (@InfosOM_) April 16, 2024

Un buteur algérien (aux statistiques impressionnantes) toujours visé !

Alors que l’OM va disputer sa demi-finale retour ce jeudi à Bergame, Pablo Longoria aurait toujours dans son viseur un international algérien qui dispose de statistiques impressionnantes…

En effet, selon l’Equipe le buteur Mohammed Amoura est toujours visé par Pablo Longoria. Ce dernier évolue à l’Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League. L’attaquant de 23 ans a accumulé 23 buts et 7 passes décisives en 43 matches. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2027, et pourrati déjà changer d’air cet été pour un montant évalué à 20M€. Selon Nabil Djellit, » l’OM a sondé la piste menant au joueur originaire de Jijel. Mais les Olympiens vont avoir beaucoup de difficultés face aux sollicitations de Premier League et de Bundesliga. En Angleterre, Brighton, club filiale de l’USG, possède une option prioritaire sur le joueur. Cela dépendra de la volonté du club et de ses besoins. » Wolverhampton, West Ham, Newcastle, Liverpool l’Eintracht Francfort mais aussi le VfL Wolfsburg le surveillent de près…

Le jeune algérien Mohamed Amoura (23 ans), qui réalise une sacré saison avec l’Union Saint-Gilloise 🇧🇪, serait dans le viseur de l’OM pour le prochain mercato. 👀🇩🇿 👕 42 matchs

⚽️ 21 buts

🎯 6 passes décisives Vous validez cette piste les marseillais ? ⚡️ (L’Equipe) pic.twitter.com/fzG52yrVBc — Footballogue (@Footballogue) May 7, 2024

Déjà en janvier dernier le média la Gazette du Fennec expliquait que plusieurs gros clubs européens visaient le jeune buteur. L’Olympique de Marseille suit attentivement le jeune joueur tout comme Liverpool, Arsenal ou encore l’AC Milan. Amoura n’a que 23 ans et n’avait coûté que 4 millions d’euros à l’Union Saint-Gilloise. Cela pourrait être un coup trop élevé pour l’OM d’autant que le joueur n’a jamais caché son attirance pour la Premier League…

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi était dithyrambique au sujet de Mohammed Amoura cette semaine. « Un garçon comme ça, courageux, travailleur, humble. Il a toutes les qualités. J’aime l’implication qu’il a dans son travail et ses ambitions. En ça, malgré le fait qu’il soit jeune, beaucoup de joueurs devraient s’inspirer de lui. Il ne faut pas se fixer de limites pour un joueur comme lui. Il le mérite. La CAN peut être une vitrine pour avoir des possibilités. Il ne faut pas oublier que Bennacer après la CAN 2019 a pris une autre dimension et il a pu signer à Milan. L’équipe nationale est un propulseur pour aller dans un club de grande qualité. Cette CAN est d’une telle qualité que briller dans cette compétition permettra d’avoir des clubs. Amoura, je sais qu’il a des offres, que le club a reçu des offres. Mais il n’y a pas de vérité, il est encore jeune. Il peut aussi continuer pour confirmer le début de saison qu’il fait. Peut-être qu’avec une demi-saison en plus et la CAN, il aura d’autres offres meilleures pour l’avenir. Inch’allah qu’il aille le plus haut possible ».

Le groupe face à l’Atalanta avec Meité

L’Olympique de Marseille se déplace à Bergame ce jeudi pour affronter l’Atalanta dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue Europa. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset.

L’OM voit enfin son infirmerie se vider avant d’affronter l’Atalanta. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset pour cette demi-finale de Ligue Europa. A noter que Rongier est le dernier blessé, mais aussi que Garcia, Onana et Gueye ne sont as qualifiés pour cette compétition. Bamo Méité fait bien son retour, les jeunes Simon, Lafont et Daou sont aussi présents.

Gardiens : Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Meité, Soglo, Gigot, Clauss, Merlin, Mbemba

Milieux : Ounahi, Kondogbia, Veretout, Lafont, Daou, Harit

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna, Sarr