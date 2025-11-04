9 absents face à l’Atalanta, une piste au milieu suivie et Balzaretti confirmé par Romano… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 4 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Aucun retour pour Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir

À la veille du match face à l’Atalanta Bergame, Roberto De Zerbi a confirmé en conférence de presse que l’Olympique de Marseille devra une nouvelle fois faire sans plusieurs de ses cadres. Alors que le coach espérait récupérer quelques éléments avant ce 4e match de Ligue des Champions, la situation médicale reste préoccupante.

Interrogé sur les possibles retours de Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir, l’entraîneur marseillais a été très clair. « Non, ils ne seront pas dans le groupe. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré », a déclaré De Zerbi devant les journalistes. Une nouvelle déception pour le technicien italien, contraint d’aborder cette rencontre cruciale avec un effectif réduit.

Visiblement frustré par cette série d’indisponibilités, De Zerbi n’a pas cherché à masquer son agacement : « D’après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des Champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé. »

Une infirmerie bien remplie avant la réception de l’Atalanta

Outre les quatre joueurs espérés, l’OM devra également se passer d’Emerson, suspendu, ainsi que de Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré et Amine Gouiri, toujours blessés. Cela porte à 9 absents le nombre total de joueurs indisponibles pour cette rencontre capitale au Vélodrome.

Avec autant d’absences, Roberto De Zerbi devra une fois de plus faire preuve d’inventivité dans ses choix. Face à une Atalanta solide et en confiance, le défi s’annonce de taille. Mais le technicien italien veut croire en la capacité de son équipe à puiser dans ses ressources mentales, comme elle l’a montré à Auxerre le week-end dernier.

L’OM suit le dossier Yüksek

Selon plusieurs médias turcs, l’Olympique de Marseille aurait profité du derby du Bosphore entre Besiktas et Fenerbahçe (2-3) pour observer de près Ismail Yüksek, milieu de terrain du club stambouliote. Cette rencontre, particulièrement suivie dimanche soir, aurait attiré de nombreux recruteurs européens. D’après les informations de Sabah et FotoMaç, West Ham aurait notamment envoyé des émissaires pour Jayden Oosterwolde, tandis que le PSV Eindhoven aurait suivi Sebastian Szymanski.

Toujours selon ces sources, l’OM aurait dépêché un observateur pour superviser Ismail Yüksek, un nom déjà évoqué depuis plusieurs mois du côté de la Canebière. À 27 ans, le milieu de terrain turc s’est imposé comme une valeur sûre du Fenerbahçe, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Son profil — volume de jeu, impact physique et sens tactique — correspondrait aux besoins actuels de Roberto De Zerbi, en quête de renforts au milieu de terrain pour densifier son effectif.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais aurait déjà montré un intérêt pour Yüksek, évalué autour de 10 millions d’euros selon la presse turque. Finalement resté à Istanbul, le joueur continue de briller dans le championnat de Super Lig, où il s’est affirmé comme l’un des milieux les plus réguliers de la saison.

Pour l’heure, aucune offre concrète n’aurait été transmise par Marseille. Mais la présence d’un émissaire lors du Besiktas – Fenerbahçe témoigne d’une veille active du club phocéen sur le marché turc. Si les dirigeants marseillais venaient à se positionner, Ismail Yüksek pourrait bien devenir une piste sérieuse pour renforcer le cœur du jeu marseillais lors du mercato hivernal.

Avec cette nouvelle supervision, l’OM confirme son intérêt pour les talents émergents de Super Lig, un championnat désormais scruté de près par plusieurs clubs européens.

Un tandem Benatia–Balzaretti à la tête du recrutement

L’Olympique de Marseille continue de structurer son organigramme sportif. Après plusieurs semaines de discussions, l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint est désormais confirmée par plusieurs sources concordantes. L’ancien international italien, âgé de 43 ans, quitte l’AS Roma pour venir épauler Mehdi Benatia dans la gestion du recrutement et du mercato marseillais.

Une arrivée confirmée par Fabrizio Romano et RMC

Comme souvent, c’est Fabrizio Romano qui a livré la première confirmation : « Federico Balzaretti a accepté de rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que directeur sportif, second adjoint de Mehdi Benatia. Balzaretti quittera l’AS Roma pour rejoindre prochainement l’OM, où il épaulera Benatia sur les transferts et le recrutement. Benatia demeure une figure clé du projet marseillais. »

Selon RMC Sport, information également relayée par Gianluca Di Marzio, l’ancien latéral gauche de la Nazionale est attendu sur la Canebière dans les prochains jours. Il ne resterait que quelques détails administratifs à régler avant l’officialisation complète de sa signature.

Balzaretti, qui a côtoyé Benatia à la Roma en fin de carrière, retrouve ainsi un ancien coéquipier devenu aujourd’hui un proche collaborateur. Son rôle sera central : il prendra en main le scouting, supervisera la cellule de recrutement actuellement en cours de formation et travaillera étroitement avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia sur les opérations de mercato.

Le club phocéen souhaite s’appuyer sur sa connaissance approfondie du football italien et sur son réseau européen pour identifier de nouveaux talents. Balzaretti aura également pour mission de développer les jeunes joueurs du centre de formation et de renforcer le lien entre la formation et l’équipe première.

L’OM, convaincu de sa rigueur et de son professionnalisme, voit en lui un atout majeur pour la continuité du projet sportif lancé par Longoria et Benatia. Son arrivée marque une étape supplémentaire dans la structuration du projet marseillais, axé sur la compétence, la stabilité et la détection de talents à fort potentiel.

Avec l’arrivée imminente de Federico Balzaretti, l’OM renforce donc son organigramme pour préparer au mieux les prochains mercatos et consolider un projet ambitieux sur le long terme.