Aguerd forfait ! 3 blessés en plus au PSG et Longoria assume tout… Les 3 infos OM de ce lundi !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 15 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Aguerd forfait !

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille à la veille de son entrée en Ligue des champions. Selon les informations de RMC Sport, Nayef Aguerd ne sera pas du déplacement à Madrid pour affronter le Real ce mardi soir. Touché à la tête lors du dernier match de Ligue 1 face à Lorient (victoire 4-0), le défenseur central marocain suit actuellement un protocole commotion, ce qui le rend indisponible pour cette rencontre de prestige au Santiago-Bernabeu.

La situation s’est précisée ce lundi matin lorsque Nayef Aguerd n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement à la Commanderie. Déjà ménagé depuis le week-end, le joueur ne s’est pas remis à temps pour intégrer le groupe. Son absence représente un coup dur pour le staff de Roberto De Zerbi, qui comptait sur lui pour stabiliser la défense face à l’un des meilleurs attaques d’Europe.

Aguerd, une absence de poids pour l’OM face au Real Madrid

Aguerd s’était pourtant montré à son avantage vendredi dernier, en inscrivant le quatrième but marseillais contre Lorient. Sa complémentarité avec Benjamin Pavard, également arrivé en toute fin de mercato, laissait entrevoir une charnière prometteuse. Mais face au Real Madrid, l’OM devra faire sans lui.

Cette indisponibilité oblige l’entraîneur olympien à revoir ses plans défensifs. Facundo Medina devrait logiquement être titularisé aux côtés de Pavard, tandis que Leonardo Balerdi, un temps incertain, pourrait également être relancé malgré des prestations en dents de scie depuis le début de saison.

Cette rencontre capitale en Ligue des champions s’annonce donc encore plus difficile pour un OM déjà privé d’Amine Gouiri, également touché. La profondeur d’effectif et la capacité d’adaptation du groupe marseillais seront mises à rude épreuve face à un Real Madrid toujours redoutable sur ses terres.

3 blessés de plus côté PSG

Le Paris Saint-Germain a beau avoir pris les trois points face au RC Lens dimanche en Ligue 1, la soirée a viré au cauchemar sur le plan médical. À une semaine du classique face à l’OM, les Parisiens ont vu trois de leurs joueurs quitter le terrain sur blessure, venant s’ajouter aux absences déjà lourdes d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, touchés durant la trêve internationale avec l’équipe de France.

Dès la première demi-heure, l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia a dû quitter ses partenaires. Titulaire sur le flanc droit, l’ancien du Napoli a ressenti une douleur au mollet après un duel et n’a pas pu continuer. Un coup dur pour le PSG, qui perd un élément majeur de son animation offensive.

Kvaratskhelia, Lee et Beraldo touchés face à Lens

Quelques minutes plus tard, c’est Kang-in Lee qui a été victime d’un problème musculaire après une frappe. Le milieu sud-coréen a immédiatement cédé sa place, visiblement incapable de poursuivre. Enfin, en seconde période, le défenseur Lucas Beraldo a été évacué sur civière après une torsion inquiétante de la cheville.

En conférence d’après-match, Lucas Hernandez a reconnu l’ampleur de la situation : « Malheureusement, on a eu Kvara qui prend un tacle en première mi-temps. Je pense que Kang-in ce n’est pas trop grave. Le plus grave c’est Beraldo. On va voir. On a besoin de tout le monde car ça va être une longue saison. »

Même son de cloche pour Bradley Barcola en zone mixte : « On est content du résultat mais c’est vrai que c’est un gros point noir pour ceux qui sont sortis. Quand on pense à l’équipe, c’est sûr que c’est inquiétant. »

5 absents importants face à l’OM ?

Avec ces nouveaux forfaits, le PSG pourrait être privé de cinq joueurs majeurs pour ses deux prochains rendez-vous cruciaux : le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta et surtout le classique face à l’Olympique de Marseille en championnat. Pour Luis Enrique, la gestion de l’effectif devient un véritable casse-tête au moment où la saison s’accélère.

Longoria assume tout !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est exprimé dans les colonnes de La Provence au sujet de la récente affaire entourant le départ d’Adrien Rabiot. Le dirigeant espagnol a tenu à replacer l’épisode dans une vision plus globale, loin des urgences immédiates qui agitent le club.

Interrogé sur ce dossier sensible, le président marseillais a insisté sur la nécessité de ne pas se laisser piéger par les pressions du quotidien. Pour lui, l’expérience vécue à Marseille impose une gestion à long terme : « L’important est de prendre de la hauteur et de garder une vision globale », a-t-il rappelé.

Longoria assume et regarde vers l’avenir

Concernant l’épisode Rabiot, Longoria a reconnu la difficulté de la situation mais assume pleinement la position de l’OM. « C’est bien de refermer cette affaire et de regarder vers l’avant. Je n’ai pas de regret car nous avons été très clairs. La situation en tant que telle est regrettable, car personne ne veut arriver à ce point de non-retour, surtout quand on parle d’un joueur important sportivement et pour le groupe. Mais sur les suites données et les décisions prises, quand tu fais les choses en suivant tes convictions, il n’y a pas de regret », a-t-il expliqué.

En soulignant la cohérence de la direction, Longoria défend une ligne de conduite axée sur la stabilité et les principes du club. Ce message vise à rassurer les supporters et à recentrer le débat sur la vision sportive globale.

La mise au point du président intervient dans un contexte où chaque choix est scruté. En affirmant qu’il n’a « pas de regret », Longoria cherche à montrer que l’Olympique de Marseille suit une trajectoire claire, guidée par des convictions fortes plutôt que par la réaction à chaud.

À l’heure où l’OM poursuit ses objectifs en championnat et en Europe, ce discours marque une volonté de sérénité et de continuité, malgré les turbulences que peut provoquer la gestion de cas individuels comme celui de Rabiot.