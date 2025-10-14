Aguerd revient, les coulisses du transfert de Palmieri et ça s’agite pour Gessime Yassine… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce mardi 14 octobre 2025.

Aguerd de retour avec le Maroc avant l’OM – HAC

Le défenseur de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, devrait bientôt retrouver les terrains. Touché par un virus sans gravité, le joueur marocain avait dû déclarer forfait pour la rencontre de son équipe nationale face à Bahreïn. Mais selon les dernières informations venues du Maroc, l’ancien joueur de West Ham va effectuer son retour à la compétition ce mardi soir contre le Congo. Une nouvelle rassurante pour l’OM et pour Roberto De Zerbi, à quelques jours du déplacement au Havre.

Absent lors du précédent match amical, Aguerd a rapidement récupéré et a repris l’entraînement collectif avec les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur Walid Regragui devrait le titulariser ce mardi soir à Rabat, pour la dernière rencontre de qualification du Maroc avant la Coupe du monde 2026. Cette convocation confirme que le défenseur est apte physiquement, un signal positif à quatre jours de la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre et l’OM.

Le Maroc réalise pour l’instant un parcours parfait : sept victoires en sept matches, 21 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Déjà assurés de terminer premiers du groupe E avec 21 points, les demi-finalistes du dernier Mondial 2022 tenteront de conclure ces qualifications par un huitième succès consécutif. Une dynamique impressionnante qui permet à Regragui et ses hommes d’aborder sereinement la suite de leur préparation.



En face, la situation est bien différente pour le Congo, lanterne rouge du groupe. Avec un seul point au compteur, obtenu face à la Tanzanie (1-1), les Congolais n’ont plus rien à jouer. Suspendus un temps par la FIFA, ils avaient même perdu deux matches par forfait avant d’être réintégrés. À l’aller, le Maroc s’était imposé sans trembler (6-0).

Pour les supporters marseillais, la nouvelle du retour d’Aguerd est excellente. Le défenseur central va pouvoir enchaîner les minutes et revenir à La Commanderie en pleine forme avant le déplacement crucial de samedi face au Havre Athletic Club.

Programme TV :

📍 Lieu : Rabat (Maroc)

📅 Date : mardi 14 octobre

🕘 Heure : 21h00

📺 Chaîne : L’Équipe Live Foot

Une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourra compter sur un Aguerd en rythme dès son retour à Marseille.

Palmieri raconte son transfert à l’OM

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival, Emerson Palmieri est revenu sur les dessous d’un transfert aussi tardif que décisif pour l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Calciomercato, le latéral gauche international italien a livré un récit sincère de ces semaines d’attente et de tension avant de rejoindre le groupe dirigé par Roberto De Zerbi.

Un accord trouvé tôt, mais un transfert à suspense

Si son arrivée sur la Canebière a semblé se jouer dans le money time du marché des transferts, Emerson révèle que tout aurait pu être bouclé bien plus tôt. « Deux semaines avant la clôture, j’avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que celui des clubs », a-t-il expliqué. L’ancien joueur de West Ham, qui connaissait déjà bien la Premier League, n’a pas caché son inquiétude face à la lenteur des négociations : « J’étais un peu inquiet qu’ils n’y parviennent pas, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu’ils ont attendu jusqu’à la fin », confie-t-il.

Ces propos confirment le rôle déterminant joué par Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia dans le recrutement du défenseur. Leur insistance a fini par payer, puisque l’accord entre les clubs est finalement intervenu dans les toutes dernières heures du marché, permettant à l’OM de renforcer son couloir gauche.

Cinquante jours d’attente et d’entraînement solitaire

Avant de rejoindre officiellement Marseille, Emerson Palmieri a vécu une période particulièrement délicate. « J’ai passé cinquante jours à m’entraîner seul avant que l’accord ne soit conclu », a-t-il révélé. Un isolement qui n’a pas entamé sa détermination : le latéral s’est montré patient et professionnel, prêt à saisir l’opportunité d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qu’il estime.

Aujourd’hui pleinement intégré au collectif marseillais, Emerson Palmieri s’impose comme une recrue majeure dans le dispositif de De Zerbi, apportant expérience, rigueur défensive et qualité technique. Son arrivée tardive, mais mûrement préparée, témoigne une nouvelle fois de la volonté de l’OM de bâtir un effectif compétitif autour d’un projet cohérent et ambitieux.

Gessime Yassine, grosse cote en L1 !

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes offensives en ce début de saison, et un nouveau nom s’était ajouté à la liste des jeunes talents suivis par le club phocéen. Selon les informations d’Africa Foot, Gessime Yassine, ailier gauche de l’USL Dunkerque, serait dans le viseur de l’OM. Le joueur de 19 ans, formé dans le Nord et déjà international avec les U20 du Maroc, réalise un début d’exercice 2025-2026 impressionnant, suscitant l’intérêt de plusieurs écuries françaises.

Gessime Yassine, révélation à Dunkerque et au Mondial U20

Auteur de trois buts et six passes décisives en onze matchs de Ligue 2, Yassine s’impose comme l’une des révélations du championnat. Sa qualité de dribble, sa vitesse et sa maturité dans le dernier geste attirent logiquement les regards des recruteurs. Actuellement au Chili, où il dispute la Coupe du monde U20 avec le Maroc, le jeune gaucher continue de briller. En cinq apparitions, il a déjà inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, contribuant à la qualification de son équipe pour les demi-finales face à la France, mercredi soir (22h, en direct sur la chaîne L’Équipe).

Selon le quotidien L’Équipe, le RC Strasbourg suivrait également de très près les performances de Gessime Yassine. Le club alsacien, en quête de renforts offensifs pour accompagner sa politique de jeunes talents, l’observe sur place au Chili. Le joueur, natif de Salon-de-Provence, est sous contrat avec Dunkerque jusqu’en juin 2027, ce qui laisse entendre qu’un éventuel transfert pourrait nécessiter une offre conséquente.

Si l’OM venait à passer à l’action, le profil de Yassine correspondrait parfaitement à la volonté du club de miser sur des joueurs à fort potentiel de revente. Mais la concurrence s’annonce rude : entre Strasbourg et d’autres observateurs étrangers présents au Mondial, le jeune ailier semble avoir déjà conquis bien plus qu’un simple statut d’espoir.

Avec de telles performances, Gessime Yassine pourrait bien être l’une des révélations du prochain mercato hivernal.