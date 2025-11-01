Info Chrono
AJA – OM : Le onze marseillais sans Paixao ni Greenwood !
OM Actualités

AJA – OM : Le onze marseillais sans Paixao ni Greenwood !

Igor Paixao - attaquant de l'OM
L’OM se déplace à Auxerre pour affronter l’AJ Auxerre actuel avant dernier de Ligue 1 ce soir à 21h05. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match à l’extérieur…

 

Ce match face à Auxerre compte pour la 11e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Balerdi et Weah sont aussi forfaits, pire Hamed Traoré ne va pas revenir tout de suite… Par précaution, Nadir n’et pas dans le groupe non plus.

 

 

 

OM : Blessés, attaque… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

 

Défense à 5 !

 

Aguerd est aligné avec Pavard et Egan-Riley dans l’axe, les côtés sont occupés par Murillo et Garcia. Au milieu, Hojbjerg et Gomes sont alignés avec O’Riley. En attaque, pas beaucoup de choix : Aubameyang est accompagné par Vaz.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Garcia
O’Riley Hojbjerg
Gomes
Aubameyang, Vaz

 

Mercato OM : Les infos de Fabrizio Romano dans le dossier Endrick !

