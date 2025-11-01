AJA – OM : Le onze marseillais sans Paixao ni Greenwood !

L’OM se déplace à Auxerre pour affronter l’AJ Auxerre actuel avant dernier de Ligue 1 ce soir à 21h05. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match à l’extérieur…

Ce match face à Auxerre compte pour la 11e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Balerdi et Weah sont aussi forfaits, pire Hamed Traoré ne va pas revenir tout de suite… Par précaution, Nadir n’et pas dans le groupe non plus.

🗣️ Mauvaise nouvelle pour Hamed Traoré !#DeZerbi : “Traoré ? C’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison.” #OM #AJAOM pic.twitter.com/TrUu5x6ZZU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

Défense à 5 !

Aguerd est aligné avec Pavard et Egan-Riley dans l’axe, les côtés sont occupés par Murillo et Garcia. Au milieu, Hojbjerg et Gomes sont alignés avec O’Riley. En attaque, pas beaucoup de choix : Aubameyang est accompagné par Vaz.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Garcia

O’Riley Hojbjerg

Gomes

Aubameyang, Vaz

