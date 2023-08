Amiri, ça avance ! 20M€ pour Guendouzi? Les détails du deal Malinovskyi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Amiri, ça avance ! 20M€ pour Guendouzi? Les détails du deal Malinovskyi…

OM mercato: les détails financier du transfert de Malinovski révélés

Ruslan Malinovskyi quitte l’OM six mois après son arrivée. Le milieu de terrain est prêté au Genoa, pour une saison avec une option d’achat de 10 millions d’euros.

Ruslan Malinovskyi est arrivé durant le mercato d’hiver 2023, en provenance de l’Atalanta Bergame. Un recrutement motivé par le départ de Gerson à Flamengo et la longue blessure d’Harit. Mais en six mois à l’OM, l’international ukrainien ne s’est jamais imposé. Il n’a disputé que 23 matchs, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour deux buts et une seule passe décisive. L’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM, en remplacement de Tudor a poussé le milieu de terrain loin de Marseille. L’Ukrainien n’était ni dans le groupe pour affronter le Panathinaïkós lors du 3e tour préliminaire, ni dans celui qui a affronté Reims et Metz en Ligue 1.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗻𝗼𝘃𝘀𝗸𝘆𝗶 👊 L’international 🇺🇦 évoluera cette saison du côté du Genoa 🇮🇹, où il est prêté avec une option d’achat. pic.twitter.com/mW3V4EvnF2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2023

Un retour en Italie, une arrivée au Génoa

Le joueur a gardé une belle cote en Italie et plusieurs clubs s’intéressaient à lui dont la Lazio. Mais c’est le Genoa qui a convaincu Malinovskyi de rejoindre le club. Le joueur est arrivé à Gènes, hier soir et a passé sa visite médicale. L’OM a annoncé le départ de l’Ukrainien en début d’après-midi sur ses réseaux sociaux.

Arrivé en janvier, Ruslan Malinovski s’est engagé avec le Genoa en provenance de l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. L’Ukrainien de 30 ans ne sera resté qu’une demi-saison dans la cité phocéenne. https://t.co/hP57DUB8Wz pic.twitter.com/4MMfRhesiL — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

Un prêt d’un an avec option d’achat

L’Equipe affirme qu’il s’agit d’un prêt d’une saison avec une option d’achat non obligatoire estimée à 10 millions d’euros. Soit le montant que l’OM avait dépensé il y a six mois pour recruter Malinovskyi.

Mercato : L’OM a trouvé un accord avec Amiri ! Longoria lance les négociations !

L’Olympique de Marseille serait bien le club le plus avancé pour récupérer Nadiem Amiri ! Une première somme est évoquée en Allemagne !

Ces derniers jours, le nom de Nadiem Amiri a été lié à l’Olympique de Marseille. Le jeune allemand s’est illustré lors de la confrontation entre l’OM et le Bayer Leverkusen il y a quelques semaines pour le retour au Vélodrome au début du mois d’août. L’auteur du but sur corner direct face à Pau Lopez intéresserait bien Marcelino d’après SkySportsDE.

Toujours selon le média et son journaliste Florian Plettenberg, un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Le club allemand réclamerait entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser filer le milieu offensif. Les négociations continuent, Pablo Longoria souhaiterait encore faire baisser la somme du transfert du joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

A LIRE AUSSI : Djellit s’en prends à l’arbitrage contre l’OM !

As revealed today: @OM_Officiel is leading the race for Nadiem #Amiri! ➡️ There’s a total verbal agreement between Amiri & Marseille now

➡️ Bayer 04 demands around €6-7m

➡️ Marseille wants to pay less. Negotiations ongoing. @Sky_Marlon89 | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/xPE32CcxgH — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2023

Marcelino a clairement réclamé des recrues?

« Les options sont limitées. », c’est ce qu’à répondu l’entraîneur Marcelino quand on lui demandait s’il allait faire tourner contre Metz. Peut-être un message à faire passer à Pablo Longoria concernant la fin du mercato. « C’est le bon moment pour faire une évaluation. », a jugé le coach espagnol. «

Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Avec l’effectif actuel, les options sont limitées ; certains joueurs ont beaucoup souffert. Nous n’aurons pas d’autre match avant samedi. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. », avait–il précisé en conférence de presse avant de mettre Soglo titulaire à gauche. Les départs de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi pourraient avoir accéléré la nécessité de l’OM de se renforcer offensivement. Les deux joueur ne faisaient plus partie des groupes marseillais depuis déjà quelques matchs.

Mercato : L’OM de plus en plus proche de récupérer 20M€ !

L’Olympique de Marseille veut vendre Mattéo Guendouzi pour un montant de 20 millions d’euros. En Italie, la Lazio intensifie les négociations pour le récupérer !

Pablo LONGORIA (president Marseille OM) during the Ligue 1 Uber Eats match between Lille and Marseille at Stade Pierre Mauroy on May 20, 2023 in Lille, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Le départ de Mattéo Guendouzi bientôt bouclé? Le milieu de l‘Olympique de Marseille pourrait bel et bien quitter le club dès cet été comme l’évoquent plusieurs médias depuis de nombreuses semaines. D’abord annoncé en Premier League, il pourrait finalement filer en Serie A où la Lazio a mis son nom dans sa short-list !

L’OM se contentera de 20 millions d’euros pour laisser Guendouzi quitter le club d’après Il Messaggero. La Lazio serait prêt à mettre sa somme mais il s’agirait pour le moment d’un plan B. Le club italien voudrait récupérer Samardzic de l’Udinese mais la direction réclame 30 millions d’euros, un prix qui n’arrange pas la Lazio !

A LIRE AUSSI : Mercato : « Cela serait une bonne pioche pour l’OM »

Il Messaggero : Pour #Guendouzi, l’OM continue de réclamer aux alentours de 20M. La Lazio y pense en alternative à Samardzic, mais l’Udinese a fixé un prix à 30M. La piste menant au Marseillais est plus à la portée. pic.twitter.com/O7qhddadC0 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 20, 2023

« Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité ! »

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.