Angers a pris sa décision pour Ounahi, Longoria prêt à payer pour Thuram, Tudor a tranché pour Gerson… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato OM : Angers a pris une grande décision pour Ounahi

Le dossier Ounahi a été lancé par Pablo Longoria pendant cette coupe du monde. Le joueur d’Angers devrait bien quitter le club de Ligue 1 cet hiver d’après L’Equipe, mais seulement contractuellement !

La Coupe du Monde 2022 au Qatar est terminée et plusieurs joueurs ont marqué l’esprit durant cette compétition. C’est notamment le cas de quelques Marocains dont Amrabat et Ounahi. Pour le premier, le dossier s’annonce très compliqué avec l’arrivée de grands clubs européens dans la course. Pour Ounahi, Angers n’avait pas encore tranché concernant son avenir. D’après L’Equipe dans son édition du jour, le club de Ligue 1 a pris une décision !

Un retour d’Ounahi en prêt dans la foulée?

Il souhaiterait se séparer de Boufal et Ounahi mais pour le milieu de terrain, la possibilité d’un départ et un retour en prêt dans la foulée n’est pas à exclure ! Bien que l’OM ait été cité parmi les pistes potentielles pour son avenir, il ne semble pas être possible de le voir débarquer. L’Equipe rappelle notamment que Leicester est revenu à la charge et que l’offre pourrait atteindre les 40 millions d’euros. A voir si le club anglais accepte de reprêter l’international marocain.

Je pense que cela devient impossible pour l’OM

Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur la possibilité de recruter le milieu de terrain du SCO Angers lors du mercato hivernal :

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/12/2022)

Mercato OM : Longoria prêt à payer le montant demandé pour Marcus Thuram ?

Auteur d’une Coupe du Monde remarquée dans la peau du supersub, Marcus Thuram a vu sa côte grimper en flèche sur le mercato. L’international de 25 ans n’a plus que six mois de contrat et devrait changer d’air cet hiver pour un montant raisonnable.

Marcus Thuram va , sauf surprise, quitter le Borussia Mönchengladbach lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs souhaitent le récupérer à commencer par le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport le Borussia est prêt à le laisser partir pour 10 M€. Bild précise que le Bayern Munich serait disposé à surenchérir sur le montant de 10 millions d’euros réclamés tout comme l’OM. Si Pablo Longoria semble disposer à payer plus de 10M€ pour le transfert de l’international français, l’OM va avoir du mal a payé autant en salaire annuel…

ℹ️ Libre en juin prochain, Marcus Thuram 🇫🇷 va être vendu cet hiver par le Borussia Mönchengladbach 🇩🇪 pour 10M€ selon La Gazzetta dello Sport 🗞. L’#OM mais aussi le Bayern Munich 🇩🇪 et l’Inter Milan 🇮🇹 sont intéressés. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/K2XLivEaP8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 20, 2022

Alors que plusieurs médias italiens affirment que Pablo Longoria vise Marcus Thuram, une information confirmée par l’Equipe, ce dossier a peu de chance d’aboutir. Car premièrement la concurrence est très forte sur ce dossier et ensuite le salaire demandé par le joueur est hors norme. En effet, selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant international exigerait 10M€ par an, soit plus de 833 000€ par mois, l’équivalent du double du plus gros salaire de l’effectif marseillais.

Thuram attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes)

« Courtisé par une flopée de formations européennes, Marcus Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). L’ancien joueur de Guingamp et de Sochaux a aussi la cote en Allemagne (Bayern Munich en tête) et en Italie (Inter Milan notamment). En France, Nice avait tenté de le rapatrier l’été dernier, mais sans succès. » Ignazio Genuardi – source : Twitter (30/11/2022)

Courtisé par une flopée de formations européennes, M.#Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, #Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) November 30, 2022

Dans l’émission Débat Foot Marseille fin novembre, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Mercato OM : Tudor a tranché concernant Gerson ?

Pablo Longoria reste impassible sur le dossier Gerson mais Flamengo joue la montre et sait que le temps ne peut que forcer la main de Longoria. Selon plusieurs médias brésiliens, Igor Tudor ne compte pas sur le milieu de terrain…

L’Equipe expliquait ce matin que Tudor devrait miser sur Valentin Rongier et probablement Pape Gueye face au TFC. Gerson ne semble pas concerné et le quotidien sportif français estime que « le joueur, quant à lui, paraît décidé à quitter le club olympien et espère un dénouement heureux. » De plus, selon le media brésilien ge.globo, « Igor Tudor ​​a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas Gerson, qui s’entraîne à part. »

Tudor ne convoquera pas Gerson face au TFC ?

Flamengo mantém calma por Gerson pois sabe que o Olympique terá que vendê-lo caso o técnico Tudor não mude de ideia em relação a não utilizá-lo. Fla quer, Gerson quer, e Vítor Pereira quer a contratação. O clube aguarda que o Olympique ceda. 🗞 @geglobo pic.twitter.com/sArbIffhf3 — Ruanzin Fla (@Oruanzinfla) December 20, 2022

Il y a deux jours, selon des informations du journaliste Mauro Cezar, les représentants de Flamengo et ceux de l’OM se sont rencontrés il y a quelques jours et le board olympien n’a toujours pas baissé le prix attendu initialement : 20 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les dirigeants Mengão, qui n’abandonnent pas totalement l’idée de faire revenir leur ancien milieu, mais qui songent à d’autres noms pour renforcer ce secteur de jeu.

Tem vídeo no canal: Flamengo faz reunião com Olympique sobre Gerson, não consegue avançar, estuda mais nomes e posiçõeshttps://t.co/a6wtcPSbCz Faça sua inscrição no canal de cortes: https://t.co/zk6GioAVFg Seja membro do https://t.co/BhN34Uc6f3: https://t.co/PzZMy3oheU pic.twitter.com/CJiEEdBJCI — Mauro Cezar (@maurocezar) December 18, 2022

Même si Jorge Sampaoli voudrait également faire venir Gerson à Séville, le prix refroidit toujours… A moins d’une offre surprise, Gerson devrait rester à Marseille pour le reste de la saison.

Selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. »

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

