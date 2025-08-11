Mercato OM : Edon Zhegrova, vers un improbable retournement de situation au LOSC ?

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival et dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Edon Zhegrova pourrait finalement… rester à Lille. Selon L’Équipe, l’ailier kosovar de 26 ans, écarté du groupe professionnel depuis la reprise et contraint de s’entraîner avec la réserve, devrait être réintégré dès ce lundi.

Arrivé en janvier 2022 contre 7 millions d’euros, l’international aux 42 sélections (5 buts) avait manifesté son envie de quitter le Nord et refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. Mardi dernier, RMC Sport révélait que l’OM avançait sérieusement sur sa piste. Mais les conditions de son départ ne semblent plus réunies.

Zhegrova parti pour resté à Lille ?

Vendredi, le président lillois Olivier Létang a confirmé cette tendance : « On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Mais aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies. On se dit que plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on a quelqu’un qui est là, à la maison, qui va bien. »

Freiné par une blessure à l’aine, Zhegrova n’a plus joué depuis le 14 décembre 2024… face à l’OM au Vélodrome. Mais son talent reste indiscutable, et Lille pourrait finalement compter sur lui pour une saison de plus. Un vrai contre-pied pour un dossier qui semblait pourtant bien engagé vers un départ.

