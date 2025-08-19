Après le clash, Walid Acherchour approuve la décision de l’OM !

Après le clash dans le vestiaire de l’OM post-Rennes, l’analyste Walid Acherchour soutient la décision du club de sanctionner Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Selon lui, cette mesure est salutaire pour remettre de l’ordre dans un vestiaire fragilisé, et reflète l’exigence qu’un club ambitieux comme Marseille doit imposer à ses joueurs.

Un environnement explosif après Rennes



Suite à la défaite inaugurale de la saison contre Rennes (1-0), l’ambiance est rapidement devenue électrique dans le vestiaire marseillais. Une altercation verbale intense a opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe, un tête-à-tête qui a nécessité l’intervention du directeur sportif, Mehdi Benatia, pour séparer les deux joueurs.

Une sanction sans appel



Malgré l’atmosphère tendue, l’OM a pris une décision claire : Rabiot et Rowe sont temporairement exclus de l’équipe première et ne participeront pas aux entraînements, dans l’attente d’une mesure disciplinaire adaptée. Le club pourrait aller jusqu’à proposer qu’ils versent une partie de leur salaire à une fondation dédiée, comme geste d’apaisement.

Bien de mettre en peu d’ordre !



Sur le plateau de Génération After, Walid Acherchour a pris la parole sans détour. Il a salué la décision du club, estimant qu’il était impératif de rétablir une hiérarchie et d’exiger un niveau d’exigence collectif. « c’est bien que l’institution remette un peu d’ordre », a-t-il lancé, soulignant qu’un club ambitieux comme l’OM ne peut tolérer de faux pas manifestes, comme perdre à dix contre onze pendant une heure.

À cela s’ajoute une leçon importante : les cadres du club, comme Balerdi ou Højbjerg, ont exprimé leur mécontentement pour souligner que les responsabilités de chacun sont capitales pour que le collectif fonctionne.

